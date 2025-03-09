Avrupa Yeni Ortaklıklar Kuruyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın yeni ortaklıklar inşa etmeye odaklandığını ifade ederek, "İhtiyaç duyduğumuz ürünleri güvendiğimiz ortaklardan temin etmenin aşırı bağımlılıkları, savunmasız kalmayı ve şantajı önlemenin en iyi yolu olduğunu zor yoldan öğrendik" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü itibarıyla görevindeki ikinci döneminin ilk 100 gününü dolduracak olması vesilesiyle Brüksel'de bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bu süreçteki çalışmalarına ve Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki dönemdeki önceliklerine ilişkin bilgi veren Von der Leyen, basın toplantısının büyük bir kısmını Avrupa'ya yönelik güvenlik tehditleri ve savunma konularına ayırdı. Avrupa'nın ABD ile olan ittifakının sarsıldığına ilişkin imaların öne çıktığı açıklamasında Von der Leyen, "Etrafımızdaki dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Jeopolitik değişimler, ittifakları sarsıyor. On yıllardır süregelen güvenceler çökmekte" şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu'nun yeni dönemde ilk kez bir savunmadan sorumlu komiser atadığını ve bunun doğru bir karar olduğunun görüldüğünü vurgulayan Von der Leyen, "Çünkü açıkça sert bir jeostratejik rekabet çağrına girmiş bulunuyoruz. Bazılarının kendilerini dışa kapattığını, belirsizlikler ektiğini ve kısa vadeli kazançlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum, Avrupa açık kalacak, ortaklık ve dışa dönüklüğü savunacak" dedi.

"Ortaklıklar kurmak hayati önem taşıyor"

Avrupa'nın yeni ortaklıklar inşa etmeye odaklandığını ifade eden Von der Leyen, " İsviçre, Meksika ve Güney Amerika ortak pazarı Mercosur ile yeni ortaklıklar inşa ettik. Mercosur ile 20 yıl süren müzakerelerin ardından büyük bir atılıma imza attık ve kırılgan sektörleri koruyan 700 milyon tüketicinin bulunduğu bir pazar oluşturduk. Malezya ile ticaret görüşmelerini yeniden canlandırdık. Karayip Ortak Pazarı ülkeleriyle yeniden etkileşime geçtik" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile serbest ticaret anlaşmasını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini de ifade eden Von der Leyen, "Benim için bu ortaklıkları kurmak hayati önem taşıyor. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz ürünleri güvendiğimiz ortaklardan temin etmenin aşırı bağımlılıkları, savunmasız kalmayı ve şantajı önlemenin en iyi yolu olduğunu zor yoldan öğrendik" diye konuştu.

"Her şey karşılıklı çıkarlara dayalı hale geldi"

"Avrupa değerleri, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü tehdit altında" diyen Von der Leyen, "Egemenliğin yanı sıra sarsılmaz taahhütlerin de sorgulandığını görüyoruz. Her şey karşılıklı çıkarlara dayalı hale geldi. Bu nedenle değişimin hızı arttı ve atılması gereken adımlar da cesur ve kararlı olmalı" dedi.

"ReArm Europe, bir Avrupa savunma birliğinin temeli olabilir"

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nde birlik üyesi ülkelerin 800 milyar euroluk savunma paketine oy birliğiyle destek verdiklerini hatırlatan Von der Leyen, "Bu tarihi bir adım. Bu, bir Avrupa savunma birliğinin temeli olabilir. ReArm Europe planını tüm gücümüzle ilerleteceğiz. Bunun ardındaki fikir, somut tehditlere karşı tam kapasitemizin ortaya sürülmesidir. İngiltere, Norveç ve Kanada gibi aynı zihniyetteki ülkelerle ekip halinde çalışabilirsek, potansiyel daha da büyük olur" şeklinde konuştu.

Savunmaya ilişkin düzenli toplantılar yapılacak

Olağanüstü zamanların olağanüstü tedbirler gerektirdiğini ifade eden Von der Leyen, "Önümüzdeki zorlu yolla baş edebilmek için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda ilk defa güvenlik konusunda bir komiserler heyeti toplayacağım. Bu sayede komisyon üyeleriyle birlikte güvenlikle ilgili gelişmeler hakkında düzenli bilgi alacağız. Dış ve iç güvenlikten enerjiye, savunmadan araştırmaya, siber güvenlikten ticarete ve dış müdahalelere geniş bir yelpazede bilgi sağlanacak" dedi.

Göçmenlerin iadesi kolaylaştırılacak

Göçmenlerin iadesinin kolaylaştırılması için yeni bir yasa kabul edileceğini de duyuran Von der Leyen, "Üye devletler arasında iade kararlarının karşılıklı tanınmasını içeren ortak düzenlemeler teklif edeceğiz. Daha sade ve net kurallar içeren bir yönetmelik sunarak, kaçakları önleyen ve sığınma hakkı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının iadesini kolaylaştıran, Avrupa çapında bir iade sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu şekilde zorla iade edilenlere giriş yasağı uygulanacak. Güvenlik riski bulunan durumlarda daha katı olacağız. Kararlı hareket edeceğiz ancak uluslararası hukuk ve temel haklara ilişkin yükümlülüklerimize de saygı gösterdiğimizden emin olacağız" ifadelerini kullandı.

"ABD ile birlikte çalışmamız önemli"

Basın toplantısında ABD ile ilişkilere ilişkin bir soruya cevabında Von der Leyen, "ABD, 80 yılı aşkın bir süredir en yakın müttefikimiz oldu ve zorluklar karşısında ABD ve Avrupa birlikte olduklarında her zaman daha güçlü olmuştur. Evet, bazı konularda farklı yaklaşımlara sahip olabiliriz ancak ortak çıkarlarımıza baktığımızda her zaman bunların farklılıklarımızdan daha ağır olduğunu görüyoruz. Bu yüzden birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Von der Leyen, "ABD müttefikimiz ancak bu, son 25-30 yıldır, ve hatta daha uzun süredir izlediğimiz modelin halen doğru olduğu manasına gelmez. Savunma sorumluluğunun büyük kısmı ABD'nin omuzlarında olup diğer müttefiklerin yeterince katkı sağlamaması artık sürdürülebilir bir durum değil. Kendi sorumluluklarımızı yerine getirmeli, üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu nedenle ReArm paketiyle atılan ilk adım büyük bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.

AB'nin güvenliğinde nükleer seçenek sorusu

AB'nin güvenliğinin sağlanmasında nükleer seçeneğin söz konusu olup olmadığı yönünde bir soru alan Von der Leyen, "Nükleer caydırıcılık, her zaman için tamamen ulusal yetki alanında kalmıştır ve kalacaktır. Bu nedenle Komisyon'un bu konuda herhangi bir yorumu bulunmuyor" dedi.

"Savunma yatırımlarının yüzde 80'i Avrupa'nın dışına akıyor"

800 milyar euro'luk ReArm Europe planının Avrupa ekonomisi için gerekli bir teşvik fırsatı da sunabileceğine dikkat çeken Von der Leyen, "Böylece Avrupa'nın refahı ve rekabet gücü artırılabilir. Mevcut duruma baktığımızda savunmaya yapılan yatırımların yüzde 80'i, ki bu milyarlarca avro demek, Avrupa Birliği dışına gidiyor. Yani, savunma sektöründeki iyi işler, araştırma ve geliştirme fırsatlarının büyük kısmı AB dışına akıyor. Bunun yalnızca yüzde 20'si burada kalıyor. Bu yüzden, Avrupa'da ortak tedarik süreçlerini şekillendirecek yeni bir araç oluşturuyoruz" diye konuştu. - BRÜKSEL