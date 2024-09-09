Avustralya'da Bebeğe Sıcak Kahveli Saldırı - Son Dakika
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Politika

Avustralya'da Bebeğe Sıcak Kahveli Saldırı

Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde bir parkta gerçekleşen olayda, 9 aylık bir bebeğin üzerine sıcak kahve dökülerek ciddi yanıklara neden olan saldırganın yakalanması için insan avı başlatıldı. Saldırganın ülkeden kaçtığı belirlendi ve Avustralya polisi diğer ülkelerden destek istedi.

09.09.2024 11:26
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Avusturalya'da bir parkta 9 aylık bebeğin üzerine sıcak kahve dökerek ciddi yanıklara neden olan 33 yaşındaki saldırganın yakalanması için insan avı başlatıldı.

Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde 31 Ağustos'ta yaşanan olayda bir parkta yaşanan olaylar ülke gündemine oturdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yabancı bir adamın piknik yapan bir aileye yaklaşarak elinde bulunan mataradaki sıcak kahveyi 9 aylık bebeğin üzerine döktükten sonra olay yerinden kaçtı. Queensland polisi, 33 yaşındaki saldırgan için tutuklama emri çıkarırken bebeğin yüzünde ve vücudunda "ciddi yanıklara" neden olan 33 yaşındaki saldırganın olaydan 6 gün sonra ülkeden kaçtığının belirlendiğini açıkladı.

Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilinmiyor.

Saldırganın yakalanması için insan avı başlatıldı

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Paul Dalton yaptığı açıklamada, olayın bugüne kadar gördüğü "en karmaşık ve sinir bozucu" olay olduğunu bildirerek saldırganın kimlik tespitinin yapıldığını ve hangi ülkeye kaçtığının da belirlendiğini sözlerine ekledi. Saldırganın ülkeden kaçtığının belirlenmesinin ardından Avustralya polisi diğer ülkelerden destek istedi. Dalton, saldırganın 2019 yılından bu yana Avusturalya'ya seyahat ettiğini Yeni Güney Galler ve Victoria'da ikamet bilgisinin bulunduğunu kaydetti.

Bebeğe 100 bin dolar yardım toplandı

Saldırıya uğrayan ailesi ise yaptığı açıklamada bebeğin deri nakline ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Bebek için açılan yardım sayfada şuana kadar 100 bin dolar yardım toplandı. - BRISBANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avustralya'da Bebeğe Sıcak Kahveli Saldırı - Son Dakika

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