Aydın Baruş, Isparta Valisi oldu - Son Dakika
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Aydın Baruş, Isparta Valisi oldu

12.05.2022 11:49
Aydın Baruş, Isparta Valisi oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu mülkiye başmüfettişi olarak atanırken Seymenoğlu'ndan boşalan Isparta Valiliğine ise Malatya Valisi Aydın Baruş getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu mülkiye başmüfettişi olarak atanırken Seymenoğlu'ndan boşalan Isparta Valiliğine ise Malatya Valisi Aydın Baruş getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 20 ilin valisi değişti. 2018 yılından beri Isparta Valisi olan Ömer Seymenoğlu da mülkiye başmüfettişliğine alındı. Isparta Valiliğine ise Malatya Valisi Aydın Baruş atandı.

Aydın Baruş kimdir?

1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı.

1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı. 2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı. 19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. 04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan Vali Aydın Baruş, 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği görevine atandı. Vali Baruş İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ISPARTA

Aydın Baruş, Isparta Valisi oldu
Aydın Baruş, Isparta Valisi oldu

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Ömer Seymenoğlu, Aydın Baruş, Malatya, Isparta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydın Baruş, Isparta Valisi oldu - Son Dakika


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