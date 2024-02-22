Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Esnaf Ziyaretinde Projelerini Anlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde yoğun bir ilgiyle karşılaşan ve projelerinden bahseden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2018 yılında yıkılan PTT binasını örnek göstererek "Biz, bir yeri yıkıp, öyle yıllarca metruk halde bırakmıyoruz. Hemen yapıyoruz. Aradan 10 yıl geçmiş hala yapamadılar" dedi.
Mahalli İdareler Seçimleri'ne sayılı günler kala, çalışmalarında hız kesmeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, saha çalışmaları kapsamında Efeler ilçesinde esnaflarla bir araya geldi. CHP'nin Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki esnafları ziyaret eden Başkan Çerçioğlu'na vatandaş ve esnafın ilgisi yoğun olurken, Çerçioğlu, tüm Aydın halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.
Seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu; "Cumhuriyet Halk Partisi Efeler'de kazanacak. Anıl başkanımızla beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her ikimizin de yapacağı daha çok iş var. Beraber her şey çok güzel olacak. Gayet iyi gidiyor çalışmalarımız. Diğer ilçelerimiz de çok iyi. İl, ilçe başkanlarımız kadın kollarımız ile hepimiz buradayız. Esnafımızın da teveccühünü gördük. Tüm Aydın ve Efeler halkına teşekkür ediyoruz. Bu göstermiş oldukları teveccühten dolayı" dedi.
"Muhalefet partisinin vekiliymiş gibi vaat veriyor"
Aydın genelinde önümüzdeki günlerde yaklaşık 5 tane temel atma ve açılışların yapılacağının müjdesini de veren Başkan Çerçioğlu, her zaman verdiği sözleri tuttuğuna dikkat çekerek "Proje kitapçıklarımız önümüzdeki günlerde çıkıyor. 1 hafta 10 gün içerisinde çıkıyor. Projelerimizi kitapçıkta göreceksiniz zaten ama ondan önce birçok projenin temellerini atacağız. Önümüzdeki hafta ve devamında da 4-5 tane temel ve açılışlar var. Bunları kimse bilmiyor. Yani biz, bir yeri yıkıp, öyle yıllarca metruk halde bırakmıyoruz. Hemen yapıyoruz. Aradan 10 yıl geçmiş hala yapamadılar. Örneğini arıyorsanız en yakın PTT binası var. Biz verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Bazıları da iktidar partisinin milletvekili olduğunu unutuyor, iktidar partisinin yapacağı şeyleri, 22 yıldır yapamamış, sanki muhalefet partisinin milletvekiliymiş gibi vaat ediyor. Vallahi pes" şeklinde konuştu. - AYDIN
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