Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: \'Onlar vaat ederler, biz yaparız\'

Politika

Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'de uzun yıllardır yıkılmış halde bulunan yerleri işaret ederek "Aydın'da taş üzerine taş koymadılar. Onlar vaat ederler, biz yaparız" dedi.

Mahalli İdareler Seçimleri'ne sayılı günler kala, çalışmalarında hız kesmeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, saha çalışmaları kapsamında Efeler ilçesinde esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşlar ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çerçioğlu, CHP'nin Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte tüm Aydın halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

Esnaf ziyareti esnasında basın mensuplarıyla da konuşan Başkan Çerçioğlu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu ile ilgili soruyu yanıtlayarak "Hemen şurada PTT binası var. Yaklaşık 10 yıldır yapılmıyor. Yıkık vaziyette duruyor. Hemen diğer tarafta emniyet müdürlüğü binası var, yıkılmış durumda ve uzun süredir öyle. Yine merkez Efeler'deki huzurevi yıkıldı. Öyle duruyor yıllardır. Şimdi de stadyum yıkıldı. Oraya ne yapılacağı da uzun süre söylenmedi. Aydın halkı merak etti. Oraya ne yapılacağını vatandaşlar merak etti. Üzerinden belki 5-6 hafta geçti, tık yok. Hiç ses, seda gelmedi. Bunun üzerine ben de, belediye başkanı olduğum sürece Anıl başkanım da seçildikten sonra asla orasının bir AVM veya bir rezidans olmayacağını, yeşil alan olacağını ifade ettim ve biran önce buranın yeşil alan veya stadyum olması gerektiğini açıklamalarını söyledim. Benim bu söylemimden yaklaşık 48 saat sonra yeşil alan olacağını ifade ettiler. İlan ettiler ama ne kadar doğruyu söylüyorlar bilmiyoruz. O bir tartışma konusu diye düşünüyorum" dedi.

"Ellerini kollarını tutan mı oldu?"

Gazetecilerin "Seçim öncesi AK Parti iktidarı tarafından stadyumda bir temel atma işleminin yapılacağını düşnüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Başkan Çerçioğlu; "Projesi olmayan bir şeyin nasıl temeli atılacak? Nerede ihalesi. İhalesi yapılmadı daha. Projesi yok ortada. Onlar sadece söylerler. Ama biz yaparız. Onlar vaat ederler, biz yaparız. Aydın'da taş üzerine taş koymadılar. Bazen sayın vekil, iktidar partisinin milletvekili olduğunu unutuyor, Aydın'da iktidarın yapması gereken işleri de yapacaklarını ifade ediyorlar. Belediye başkanı olursak eğer diyerek. Zaten onlar senin görevin, 22 yıldır AK Parti Aydın'da, Türkiye'de iktidar, kendisi de 10-11 yıldır milletvekili, ellerini kollarını tutan mı vardı. 'Neden yapmadılar?' diyor Aydın halkı. Tabi biz bu söylemleri daha önceki 2014'te de 2019'da da duyduk. Hiç kimseye inandırıcı gelmiyor. 5 yıldan 5 yıla vaat ederler. Bizler de icraat yaparız" şeklinde konuştu.

"Bu sevgiye layık olabildiysem ne mutlu"

Aydın halkının 31 Mart seçimlerinde gerekeni yapacağını ifade ederek Aydınlıların sevgisinin yaptıkları icraatlar ile olduğuna dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, "Öncelikle tüm Aydınlılara, esnaflarımıza göstermiş oldukları teveccühten dolayı Anıl Bey ile beraber çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki, hiç kimse bizim kara kaşımıza gözümüze bu sevgiyi göstermiyor. Yaptığımız icraatlar, hizmetler karşısında bu sevgi oluyor. Eğer bu sevgiye layık olabildiysem ne mutlu. Bu zamana kadar vermiş olduğum sözleri birer birer yerine getiriyorum. Hiç bir zaman Aydın halkının başını öne eğdirmedim, bundan sonra da eğdirmem. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Aydın halkımızdan da 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde hem Anıl başkanım hem de kendim için oy istiyoruz" dedi.

"Aydın halkının gereğini yapacağından eminim"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin en güçlü noktalarından birisinin de sosyal projelere verdikleri önem olduğu sözlerine ekleyen Başkan Çerçioğlu; "Her zaman Aydın halkının yanında oldum. 7'den 70'e. Aydın halkının yanında olmaya da devam edeceğiz. Özellikle bu süreçte ekonomik kriz o kadar fazla ki, bütün millet olarak iliklerimize kadar hissediyoruz. Onun için de sosyal projelere çok önem veriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak da bizim en güçlü olduğumuz noktalardan bir tanesi. Biz de buradan hareketle her zaman fakir fukara, garip gurebanın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Maalesef onlar halkın ne durumda olduğunun farkında değiller. Ama Aydın halkının 31 Mart'ta gerekeni yapacağına ben eminim" şeklinde konuştu. - AYDIN