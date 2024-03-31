Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Seçim Zaferini Kutladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre rakibine yüzde 14'lük fark atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılara teşekkür ederek "Bugüne kadar kimsenin başını öne eğdirmedim, eğdirmeyeceğim" dedi.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Saat 17.00 itibari ile oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. Bu saate kadar yapılan sayımların ardından kesin olmayan sonuçlara göre rakibinin yaklaşık 50 bin oy önünde seçimi götüren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla birlikte başkanlıklarını kutladı.
İlk olarak sahneye çıkan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek "Avukatlık hayatım boyunca kimsenin önünde cübbemi iliklemedim ama sizlerin önünde ilikliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na 'Topuklu Efemize' de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Efeler bizim, her şey çok güzel olacak" dedi.
"Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız"
Başkan Yetişkinin ardından mikrofonu alan ve birliktelik mesajı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "İyi ki varsınız. O kadar mutluyum ki hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Minnet duygularımı ifade ediyorum. Tekrar bize güvendiğiniz için. Hiç bir zaman sizlerin başını öne eğdirmedim, eğdirmeyeceğim. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. En büyük teşekkürüm ise bir kadın olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'edir. Bizim kırmızı çizgimiz de vatan ve bayrak. Tüm teşkilatlarımıza da çok teşekkür ediyorum" diyerek belediye meclis üyelerini de sahneye çağırdı.
Belediye meclis üyeleri ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile birlikte vatandaşları selamlayan Başkan Çerçioğlu, kutlamalara Nazilli de devam etmek üzere Efeler'den ayrıldı.
Başkan Çerçioğlu'nun ardından sahneyi devralan Başkan Anıl Yetişkin ise başkanlığını sahnede harmandalı oynayarak kutladı. - AYDIN
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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