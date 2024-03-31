Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Seçim Zaferini Kutladı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre rakibine yüzde 14'lük fark atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılara teşekkür ederek "Bugüne kadar kimsenin başını öne eğdirmedim, eğdirmeyeceğim" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Saat 17.00 itibari ile oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. Bu saate kadar yapılan sayımların ardından kesin olmayan sonuçlara göre rakibinin yaklaşık 50 bin oy önünde seçimi götüren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla birlikte başkanlıklarını kutladı.

İlk olarak sahneye çıkan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek "Avukatlık hayatım boyunca kimsenin önünde cübbemi iliklemedim ama sizlerin önünde ilikliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na 'Topuklu Efemize' de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Efeler bizim, her şey çok güzel olacak" dedi.

"Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız"

Başkan Yetişkinin ardından mikrofonu alan ve birliktelik mesajı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "İyi ki varsınız. O kadar mutluyum ki hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Minnet duygularımı ifade ediyorum. Tekrar bize güvendiğiniz için. Hiç bir zaman sizlerin başını öne eğdirmedim, eğdirmeyeceğim. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. En büyük teşekkürüm ise bir kadın olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'edir. Bizim kırmızı çizgimiz de vatan ve bayrak. Tüm teşkilatlarımıza da çok teşekkür ediyorum" diyerek belediye meclis üyelerini de sahneye çağırdı.

Belediye meclis üyeleri ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile birlikte vatandaşları selamlayan Başkan Çerçioğlu, kutlamalara Nazilli de devam etmek üzere Efeler'den ayrıldı.

Başkan Çerçioğlu'nun ardından sahneyi devralan Başkan Anıl Yetişkin ise başkanlığını sahnede harmandalı oynayarak kutladı. - AYDIN