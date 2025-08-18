Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 Milyon TL'lik Finanse Desteği - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 Milyon TL'lik Finanse Desteği

18.08.2025 17:12  Güncelleme: 17:24
Aydın Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası iş birliğiyle 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman aldı. Bu finansman ile itfaiye filosuna 40 yeni araç eklenecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü iş birliğinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman sağlandı. Sağlanan bu finansman ile Aydın itfaiyesi filosuna 40 yeni araç ekleneceği belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, peş peşe yatırım ve projeler açıklamaya başladı. Perşembe günü Ankara'da düzenlenen törenle AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, haftanın ilk günü 860 milyon TL'lik yatırım açıklaması yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü iş birliğinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman sağlandı. Finansmana dair imzalar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından atıldı.

Sağlanan finansman ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın filosuna 40 yeni araç ekleneceği belirtildi. 112 araç ile Aydın'ın tüm ilçelerinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın araç sayısının yeni alınacak araçlarla 152'ye çıkacağı belirtildi.

"Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz"

Sabah saatlerinde belediye personeline yüzde 23 zam yaptığını açıklayan Başkan Çerçioğlu, öğleden sonra da 860 milyon TL'lik yatırımın protokolünü imzalayarak "Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın'ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla birlikte yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Ekonomi, İtfaiye, Finans

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
