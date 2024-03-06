Aydın\'da Bağımsız Belediye Başkan Adayı Rıfat Kadri Kılınç Köy Buluşmasında Şov Yaptı

Politika

Demokrasinin kalesi Aydın'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, adaylar da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Köşk ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olarak seçime katılan önceki dönemin AK Partili Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, ilçeye bağlı Başçayır mahallesinde düzenlediği köy buluşmasında adeta şov yaptı. Neredeyse köyün nüfusu kadar kalabalık bir vatandaş kitlesinin katıldığı toplantı mitinge dönüşünce kalabalık köy meydanına sığmadı.

Başçayır Köyü'nün meydanında meşalelerle karşılanan Rıfat Kadri Kılınç, seçim arifesinde gördüğü yoğun ilgi nedeniyle adeta yürümekte zorlanırken, halka tekrar görev verilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı.

Konuşmasında başka bir ilçenin değil Köşk'ün çocuğu olduğunu belirterek sadece seçim zamanında değil her zaman halkla iç içe olduğunu belirten Rıfat Kadri Kılınç, isim vermeden rakibini de eleştirerek "Köşk'ün yetiştirdiği gerçek bir Köşklüyüm. Aslımız belli neslimiz belli. Beni itibarsızlaştırmaya çalışanlar önce aynaya bakasın. 58 aydır çalışmayı aklına getirmeyenler seçime 2 ay kala vaatlerde bulunmaya başladı. Bu kardeşiniz, dağ-ova neresi varsa hepsinin yollarını açacak ve taşlarını döşeyecek. Biz yatan değil çalışan bir belediye olacağız" diyerek 5 yıl önce yaptığı hizmetlerin 31 Mart'tan sonra yapacağı hizmetlerin teminatı olarak görülmesini istedi.

Konuşmasında halefi Nuri Güler'in icraat ve uygulamalarını eleştiren Güler, "Belediyeye bir imar müdürü getirmişin. Köylüm ruhsat alacak, evine elektrik su bağlatacak. Belediyede karşılaştığı muamele 'Önce şuraya şunu ver, sonra buraya ver. Yok 50 bin, yok 100 bin ver.' Böyle bir şey var mı? Bizim dönemimizde tüm köylerin ruhsatları bedavaydı. Gene bedava olacak. Biz bu işleri tip proje ile kendimiz yapıyorduk. Köylüm para vermeden ruhsatını alırdı. Önce icraat ve hizmet yap sonra oy iste" ifadelerini kullandı.

"Yeni köprü yapılacak ve eski hayvan pazarı yeniden açılacak"

1990'lı yıllara kadar Köşk Deresi adı verilen merkezi konumunda olan Başçayır'ın eski canlılığına kavuşması için çeşitli projeleri de olduğunu kaydeden Köşk Bağımsız Belediye Başkan Adayı Rıfat Kadri Kılınç, "Başçayır'a ihtiyaç duyulan yeni köprüyü yapacağız, yollarımıza taş döşeyeceğiz, çocuk parklarını hemen yapacağız. Büyük su deposu büyükşehrin işi ama olsun iletişim haline geçer yaptırırız. Başçayır'ın Cuma Pazarı yeniden canlandırmamız lazım. Hayvan Pazarını yeniden kurmamız lazım. Şimdiden hayırlı olsun. 31 Mart'ta siz görev verin biz hizmeti yaparız" dedi. - AYDIN