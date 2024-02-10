Aydın\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Çekişmeli Geçiyor

Demokrasinin kalesi Aydın'da 31 Mart yerel seçimleri son yılların en çekişmeli seçimi olarak görülüyor. Özellikle Mustafa Savaş ile Özlem Çerçioğlu arasında 3 dönemdir devam eden Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yarışında Mustafa Savaş rakibi Özlem Çerçioğlu'na 15 yılın hesabını sordu.
Mustafa Savaş'ın seçim ofisi tarafından yapılan açıklamada "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Dörtyol Kavşağını 6 ayda yeraltına alacağını açıkladı. Mevcut Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na bu şehir tam 15 yıl verdi. Bu 15 yılda ne oldu? Trafik çilesi çekilmez, yollar çukurlardan geçilmez oldu. Su faturalarında bu şehir her yıl kendi rekorunu kırdı. Her yağmurda yollar göle dönüştü. Depreme hazırlanılması gerekirken fay hatları üstüne çok katlı binalar yapıldı. Arıtma tesisi yerine foseptik çukurları açıldı. Sokaklarımız başıboş hayvanlarla doldu. Yatırımcı küstürüldü. Örnek gösterilen, Başkan'dan önce Ege'nin incisi olan Aydın'ımız çevresini örnek gösteren bir kadere mahkum oldu" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında Çerçioğlu'nun seçim dönemlerinde proje açıklayıp seçimden sonra unuttuğunu ileri süren Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu'nun geride kalan 15 yıllık süreçte temel belediyecilik hizmetlerini bile yerine getiremediğini iddia etti. Savaş, "Bu şehrin masallarla, boş vaatlerle kaybedecek zamanı kalmadı" diyerek bu sefer seçimi kazanacaklarını ve Çerçioğlu için yolun sonunun göründüğünü ileri sürdü. - AYDIN
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
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Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
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