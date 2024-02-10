Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Çekişmeli Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Çekişmeli Geçiyor

Aydın\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Çekişmeli Geçiyor

Aydın'da 31 Mart yerel seçimleri, Mustafa Savaş ile Özlem Çerçioğlu arasında gerçekleşen Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışıyla son yılların en çekişmeli seçimi olarak görülüyor. Savaş, Çerçioğlu'nun 15 yıllık döneminde temel belediyecilik hizmetlerini yerine getiremediğini iddia ediyor.

10.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrasinin kalesi Aydın'da 31 Mart yerel seçimleri son yılların en çekişmeli seçimi olarak görülüyor. Özellikle Mustafa Savaş ile Özlem Çerçioğlu arasında 3 dönemdir devam eden Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yarışında Mustafa Savaş rakibi Özlem Çerçioğlu'na 15 yılın hesabını sordu.

Mustafa Savaş'ın seçim ofisi tarafından yapılan açıklamada "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Dörtyol Kavşağını 6 ayda yeraltına alacağını açıkladı. Mevcut Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na bu şehir tam 15 yıl verdi. Bu 15 yılda ne oldu? Trafik çilesi çekilmez, yollar çukurlardan geçilmez oldu. Su faturalarında bu şehir her yıl kendi rekorunu kırdı. Her yağmurda yollar göle dönüştü. Depreme hazırlanılması gerekirken fay hatları üstüne çok katlı binalar yapıldı. Arıtma tesisi yerine foseptik çukurları açıldı. Sokaklarımız başıboş hayvanlarla doldu. Yatırımcı küstürüldü. Örnek gösterilen, Başkan'dan önce Ege'nin incisi olan Aydın'ımız çevresini örnek gösteren bir kadere mahkum oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında Çerçioğlu'nun seçim dönemlerinde proje açıklayıp seçimden sonra unuttuğunu ileri süren Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu'nun geride kalan 15 yıllık süreçte temel belediyecilik hizmetlerini bile yerine getiremediğini iddia etti. Savaş, "Bu şehrin masallarla, boş vaatlerle kaybedecek zamanı kalmadı" diyerek bu sefer seçimi kazanacaklarını ve Çerçioğlu için yolun sonunun göründüğünü ileri sürdü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Belediye Başkanlığı, Mustafa Savaş, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Çekişmeli Geçiyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:59:18. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Çekişmeli Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement