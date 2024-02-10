Aydın\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Çekişmeli Geçiyor

Politika

Demokrasinin kalesi Aydın'da 31 Mart yerel seçimleri son yılların en çekişmeli seçimi olarak görülüyor. Özellikle Mustafa Savaş ile Özlem Çerçioğlu arasında 3 dönemdir devam eden Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yarışında Mustafa Savaş rakibi Özlem Çerçioğlu'na 15 yılın hesabını sordu.

Mustafa Savaş'ın seçim ofisi tarafından yapılan açıklamada "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Dörtyol Kavşağını 6 ayda yeraltına alacağını açıkladı. Mevcut Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na bu şehir tam 15 yıl verdi. Bu 15 yılda ne oldu? Trafik çilesi çekilmez, yollar çukurlardan geçilmez oldu. Su faturalarında bu şehir her yıl kendi rekorunu kırdı. Her yağmurda yollar göle dönüştü. Depreme hazırlanılması gerekirken fay hatları üstüne çok katlı binalar yapıldı. Arıtma tesisi yerine foseptik çukurları açıldı. Sokaklarımız başıboş hayvanlarla doldu. Yatırımcı küstürüldü. Örnek gösterilen, Başkan'dan önce Ege'nin incisi olan Aydın'ımız çevresini örnek gösteren bir kadere mahkum oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında Çerçioğlu'nun seçim dönemlerinde proje açıklayıp seçimden sonra unuttuğunu ileri süren Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu'nun geride kalan 15 yıllık süreçte temel belediyecilik hizmetlerini bile yerine getiremediğini iddia etti. Savaş, "Bu şehrin masallarla, boş vaatlerle kaybedecek zamanı kalmadı" diyerek bu sefer seçimi kazanacaklarını ve Çerçioğlu için yolun sonunun göründüğünü ileri sürdü. - AYDIN