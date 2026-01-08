Aydın polisinin demokrasi nöbeti - Son Dakika
08.01.2026 12:43  Güncelleme: 12:45
Cumhuriyet tarihinden bu yana Türk siyasetine yön veren Aydın'da, siyasi gerilim her geçen gün artıyor. 14 yıldır herhangi bir olayın yaşanmadığı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, son 4 aydır polis koruması altında toplanmaya devam ediyor. Kuşadası'ndaki gerilim sonrası, polis meclis oturumlarının güvenliğini sağlamak için devrede.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar devam eden Kuşadası Belediyesi ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasındaki gerilimin düşürülmesi için vazife yapan Aydın polisi, sabah saatlerinden itibaren de Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için görev aldı. Duruma alışık olmayan pek çok vatandaş, meclis toplantılarının yapıldığı günlerde belediye önünde bekleyen manga manga polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Demokrasi, Güvenlik, Politika, Kuşadası, Olaylar, Polis, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
