Aydın polisinin demokrasi nöbeti

Cumhuriyet tarihinden bu yana Türk siyasetine yön veren önemli isimlerin yetiştiği ve siyasette 'demokrasinin kalesi' olarak adlandırılan Aydın'da siyasi gerilim her geçen artmaya başladı. 14 yıldır hiçbir olayın yaşanmadığı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, 4 aydır polisin yoğun güvenlik önlemleri altında toplanmaya başladı. Aydın'da görev yapan yüzlerce polis dün gece Kuşadası'nda yaşanan gerilimin ardından bugün de Belediye Meclisi'nin sükunet içinde geçmesi için vazife yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar devam eden Kuşadası Belediyesi ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasındaki gerilimin düşürülmesi için vazife yapan Aydın polisi, sabah saatlerinden itibaren de Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için görev aldı. Duruma alışık olmayan pek çok vatandaş, meclis toplantılarının yapıldığı günlerde belediye önünde bekleyen manga manga polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. - AYDIN