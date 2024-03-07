Politika

Aydın Efeler'in en genç Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan'ın Köprülü-Veysipaşa mahalle toplantısı mitinge dönüştü. Çankaya Caddesi üzerinde halkla buluşma programı düzenleyen Pehlivan'ın programını duyan herkes caddeye akın edince kalabalıktan dolayı yol trafiğe kapandı.

"Pehlivan'dan, 2024 yılın 24 proje vaadi"

Mahalle halkının yoğun ilgisi karşısında adeta moral depolayan Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, kadınlar günü arifesinde yaptığı açıklamada kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarından kadın kıraathanesine ve çocuk bakım evlerinden kadın emeğinin değerlendirilmesine yönelik projelerinden söz etti. Halkın görev vermesi halinde 2024 yılı içinde 24 projeyi hayata geçirmek için hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Pehlivan, kadınlara yönelik projenin yanında engelliler için hazırladıkları projeleri de açıkladı.

Çalışmalarını ayırmadan, ayrıştırmadan sürdüreceklerini ifade eden Burak Pehlivan, "Hizmet etmek için bu yola çıktık" diyerek halktan destek beklediklerini söyledi. - AYDIN