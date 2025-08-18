CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, CHP bu gelişmenin ardından harekete geçti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın'da bugün düzenlenecek mitingi duyurdu.
Özel "Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız" derken, AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na isim vermeden gönderme yapması da dikkat çekti.
CHP liderinin paylaşımı şu şekilde; "Bugün efeler diyarı Aydın'dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!"
Son Dakika › Politika › Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?