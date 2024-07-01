Politika

Aydın- Muğla deniz otobüsü seferleri başladı: CHP Lideri Özgür Özel kaptan köşküne geçerek ilk seferin startını verdi

Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsü seferleri Kabotaj Bayramı'nda başladı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum-Turgutreis- Didim ve Fethiye- Marmaris seferleri ile başlattığı deniz otobüsü seferleri düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan CHP Lideri Özgür Özel, tüm CHP'li belediyelerde geçerli olacak 'halk kart' çıkaracaklarını belirterek erken seçim için vatandaşlardan destek istediklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde başlatılan Aydın ve Muğla arasındaki Deniz Otobüsü seferleri 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda başlatıldı. Aydın Didim-Bodrum Turgutreis arası deniz otobüsü seferleri açılışı dolayısıyla düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere CHP'nin Aydın ve Muğla milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Özgür Özel'den önce konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yapılan iş birliğinin öneminden söz ederek projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ettiler.

Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iş birliğinin öneminden söz eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'li belediyelerin zorlukları vardır ancak mazeretleri yoktur. Hizmetin en iyisini sunarlar. Bugün Kabotaj Bayramı. Her türlü limancılık hizmetlerinin kendi kontrolünde bulunduğunun ilanıdır. Bu önemli günü coşkuyla ve minnetle kutluyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesinin Patnos ile karşılıklı başlattığı deniz seferlerine güzel bir girişim olmuş. Didim ile Bodrum yaz trafiğinde 2-2,5 saat sürüyordu. İki belediye armasının yan yana durduğu bu deniz otobüsü, Bodrum-Didim arasını bir saate düşürüyor. Akaryakıt giderini düşürüyor. Günde üç kez karşılıklı deniz otobüsü seferini başlatıyor. Bu çok önemli bir adım. Turizm için de çok önemli bir girişim. Turlar, Didim'e tatile gelenlere bir günlük Bordum vaadi ve Bodrum'a tatile gelenlere bir gün Didim'e tatil fırsatı sunacak. Bu da her iki ile de döviz girdisi sağlayacak. Hem Aydın hem de Muğla belediyeye teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmasında Aydınlıların Özlem Çerçioğlu'nun çantasına, Muğlalıların da Ahmet Aras'ın cebine anahtar koyduğunu hatırlatan Özel, bu anahtarı Türkiye'nin yedi bölgesinde vatandaşın 411 belediye başkanına teslim ettiğini ve bununla iktidar olacaklarını söyledi.

"Emeklilere 'halk kart' çıkaracağız tüm CHP'li belediyelerde geçerli olacak"

Konuşmasında emeklilere müjde veren Özel, "Emeklilere yapılan pazar, doğal gaz, su faturası, anlaşmalı marketlerde indirim gibi hizmetleri tek bir isim altında birleştireceğiz. Bütün emeklilerimize 'halk kart' vereceğiz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin orada bir CHP belediyesi varsa oradan yararlanabileceksiniz. Bu karta sahip her emekli, hiç sorgulanmayacak, zorlanmayacak. Halk emekli kartı göstereceksiniz göğsünüzü gere gere hizmetlerden yararlanacaksınız" dedi.

"Eğer geçim yoksa seçim olur"

Konuşmasında erken seçim de isteyen ancak buna Meclis'teki sandalye sayıları yetersiz olduğu için halktan destek beklediklerini kaydeden Özel, "Eğer geçim yoksa seçim olur. Sesinizi duymayana sesinizi duyururuz. Bu iktidara en erken yapılacak seçimde götürürüz. Biz isteyince erken seçim olmuyor. Siz isteyince erken seçim olur. Millet erken seçim derse sandık mutlaka gelir. Sandık gelirse iktidar değişir. 47 yıl sonra nasıl partimizi birinci parti yaptıysak, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın yüzünü güldürmek için üretenlerin ve hak edenlerin hakkını vermek için çok adil bir vergi sistemi olan sosyal bir devleti inşa edeceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz. Yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından partililerle birlikte deniz otobüsüne binen Özgür Özel kaptan köşküne geçerek ilk seferin startını verdi.