Ayhan Gider: AK Parti Kendisiyle Yarışıyor - Son Dakika
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Politika

Ayhan Gider: AK Parti Kendisiyle Yarışıyor

Ayhan Gider: AK Parti Kendisiyle Yarışıyor

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaptığı konuşmada partinin 20 yıldır karşısında muhalefet olmadığını ve rakibin kendileri olduğunu ifade etti. Gençlik Kolları Kongresi'nde gençlere kendilerini aşma çağrısında bulunan Gider, Atatürk'ün değerlerine atıfta bulunarak Atatürkçü olmanın çalışmak ve fikir üretmekle ilgili olduğunu vurguladı. Kongreye parti başkanları ve birçok partili katıldı.

18.01.2025 11:50
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "AK Parti 20 senedir kendisiyle yarışmak zorunda olan bir partidir. Çünkü karşısında bir muhalefet yok. Karşısında bir parti yok." dedi.

Gider, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Çanakkale İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.

Gençliğe güvendiklerini ve partideki gençlik kolları yapılanmasına da bu nedenle büyük önem verdiklerini anlatan Ayhan Gider, şöyle konuştu:

"AK Parti 20 senedir kendisiyle yarışmak zorunda olan bir partidir. Çünkü karşısında bir muhalefet yok. Karşısında bir parti yok. Düşünüp, tartışıp, komiteler kurup, çalıştaylar yapıp ancak bir kırmızı kart akıl etmeyi becerebilen bir partiye herhalde muhalefet partisi diyecek halimiz de yok. Onun için değerli genç kardeşlerim karşınızda rakip yok. Rakip kendimizi, rakip nefsimiz. Dolayısıyla biz bizimle mücadele ederek bizi geçmek için mücadele vermek zorundayız. Bu anlamda da işiniz başkalarından daha zor. Çünkü insanın en zor yapacağı şey kendini aşmaktır. İnsanın yapacağı en zor şey nefsini aşmaktır. Sizlerin bunu becereceğinden hiç şüphem yok."

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Deniz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkasına sığınarak politika yapmaya çalışanların olduğuna belirterek, "Atatürk, bizlerin de bir ortak değeridir. Atatürkçü olmak çok çalışmaktır. Atatürkçü olmak fikir üretmektir. Atatürkçü olmak, milli güvenlik ve 'yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi gerektiğinde ateşten gömleği sırtına giyerek, elinden gelen her şeyi yapmaktır. İşte bizim Atatürkçülük anlayışımız budur. 'Politika yapacaksınız' diye Atatürk'ü sizlere yedirmeyiz, bilginiz olsun." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Ahmet Burak Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ayhan Gider: AK Parti Kendisiyle Yarışıyor - Son Dakika

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