AYM üyeliğine seçilen Çınar için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika
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Politika

AYM üyeliğine seçilen Çınar için yemin töreni düzenlendi

AYM üyeliğine seçilen Çınar için yemin töreni düzenlendi

Anayasa Mahkemesi üyesi Ömer Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok yargı mensubunun katıldığı yemin töreninde ant içip, cübbe giyerek resmen görevine başladı. Törende AYM Başkanı Kadir Özkaya, yeni üye Çınar'ı tebrik ederken, hakimlerin tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine vurgu yaptı. Özkaya ayrıca İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü kabul etmediklerini belirtti.

25.04.2024 16:44  Güncelleme: 16:56
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AYM üyeliğine seçilen Çınar için yemin töreni düzenlendi

ANKARA - Anayasa Mahkemesi üyesi Ömer Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok yargı mensubunun katıldığı yemin töreninde ant içip, cübbe giyerek resmen görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi62. Kuruluş Yıldönümü ve üye Prof. Dr. Ömer Çınar için ant içme töreni düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile birçok yargı mensubu katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin yeni üyesi Ömer Çınar'ı tebrik etti. Ülkeye hayırlara vesile olmasını dileyen Özkaya, "Liyakatli üyelerden oluşan AYM'nin yeni üyesinin kendisinden beklenen katkıyı sağlayacağını umuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Hakimler özgürce karar vermelidirler"

Hakimlerin kimsenin etkisinde kalmadan tarafsız bir şekilde karar vermesi gerektiğini söyleyen Özkaya, "Adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk hakimlere düşer. Hakimin terazisi hep doğru tartmalıdır. Hiçbir neden onları hakkı ayakta tutmaktan alıkoymamalıdır. Örnek ahlak sahibi olmalı, kişilik ve vicdanlarını kirletmemelidirler. Herhangi bir dışsal etki altında kalmadan özgürce karar vermelidirler. Bağımsız ve tarafsız yargının varlığı bağımsız ve tarafsız hakimlere bağlıdır" diye konuştu.

" Gazze'deki ikiyüzlülüğü kabul etmiyorum"

İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü kabul etmediklerini vurgulayan Özkaya, "Millet olarak ortak menfaatlerimiz için kenetlenip çalışmalıyız. Gazze başta olmak üzere zulümlere karşı gösterilen ikiyüzlülüğü kabullenemediğimizi dile getirmeyi bir görev biliyorum. İnsanlığa adaleti anlatan devletlerin zulme ve haksızlığa gözlerini ve vicdanlarını kapatmaları insanlığı gelecek adına umutsuzluğa sevk etmektedir" dedi.

Başkan Özkaya'nın hitabının ardından AYM'nin yeni üyesi Çınar kürsüde yemin etti.

Kaynak: İHA

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