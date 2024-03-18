Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden belediye başkanlığına aday olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gençlerle buluştu.
Ayvalık Belediyesi'ne ait Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde, deniz kıyısındaki çimlerde gençlerle sohbet eden Başkan Ergin, gençlerin taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini onlarla paylaştı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i kalabalık bir genç topluluğu karşısında gerçekleştirdiği keyifli sohbet toplantısında; zarif eşi Canan Ergin ile kızı Nazan Ergin de yalnız bırakmadı.
"Gençlerle Date" ismini verdiği toplantıda, güneşli bir havada gençlerle kahve ve çay içerek sımsıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Ergin, ilçede gençlere yönelik hayata geçirmek istediği projelerini paylaştı.
Ayvalık'ın geleceği olan gençlerin fikirlerinin kendisi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Mesut Ergin, gençlerin eğitimleri, yeni iş sahalarının açılması, sosyo-kültürel etkinlikleri için imkanların oluşturulması ve sportif alanlarda yer alabilmeleri için gerçekleştirdiği ve hayata geçireceği çalışmaları dile getirdi.
31 Mart yerel seçimlerinde görevine devam etmesi halinde; gençlerle sohbet ettiği Kırlangıç Yaşam Merkezi'nin deniz kıyısını, Armutçuk Sahil düzenlemesi projesine dahil ederek, gençler için çok güzel bir alanı oluşturacaklarını kaydeden Mesut Ergin, "Gençlerimize yönelik gerçekleştireceğimiz projelerimizden biri, Ayvalık'ımıza milli yüzücüler çıkaracak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve spor tesisini kavuşturmaktır. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin rahat şartlarda okul ödevlerini yapabilecekleri ve konforlu imkanlarda konaklayabilecekleri öğrenci yurdunu da hizmete sokmak en büyük hedefimizdir. Köylerimizdeki gençlerimizin spor imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla da, her köyümüze bir halı saha yaparak, köylerdeki gençlerimize bu anlamda destek vermeyi planlıyoruz. Sanat ve Tekonoloji Köyü haline dönüşen Küçükköy'e çocuk alanları ve sosyal alanları oluşturarak, yarının gençlerini yaşam alanlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
Okulların yoğun olduğu bölgede öğrencilere ücretsiz öğle yemeği desteği vereceklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, aynı bölgede bir üst geçit yaparak, öğrencilerin okullarına daha rahat ve güvenle ulaşabilmelerinin yanı sıra Küçükköy çatısındaki Gelinkaya Mevkiinde dolgu alan projesiyle, bu oluşturulacak alana sosyal yaşam ve gençlerin son dönemlerde yoğun ilgi gösterdikleri su sporları yapabilecekleri şartlara kavuşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.
Ayvalık'taki tüm spor dallarında çalışmaların rahatlıkla sürdürülebilmesi için kapsamlı spor tesislerini hizmete sokacaklarını aktaran Başkan Ergin, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde; engelli gençlerin istihdam edileceği engelsiz kafe, karikatür evi, ilçeye dair kitapların yer alacağı Ayvalık Kitapçısının yer alacağını söyledi.
"Gençler için önceliğimiz istihdam alanlarını genişletebilecek projeleri hayata geçirebilmektir"
Yeni dönemde; Gastronomi Turizm Atölyesi oluşturarak gençlere istihdam alanı oluşturabilmeye çalışacaklarını anlatan Mesut Ergin, "Tabi Altınova'da yakın zamanda temelini atmayı planladığımız Organize Sanayi Bölgesi'nde de yüzlerce genç kardeşimizin istihdam edilebilmesi için de çabalarımız sürecek" dedi.
Üniversite eğitimini gören gençlerin, eğitimlerini tamamladıktan sonra iş kaygıları nedeniyle Ayvalık'a dönmek istemediklerini ve sadece bu yüzden geleceklerine ait planlarını ilçe dışındaki kentlerde şekillendirmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu yüzden de Ayvalık'ımızda hem beyin göçü veriyoruz. Hem de yerleşik genç nüfusumuzun sayısı her geçen gün azalıyor. Oysa biz Ayvalık'ın geleceğini genç bireylerimizle birlikte planlayacağız. Bu yüzden de gençlerimiz için Ayvalık'taki sosyo-ekonomik şartları iyileştirebilecek, yeni istihdam alanlarının yelpazesini genişletebilmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız Allah nasip ederse, önümüzdeki süreçte de devam edecektir" diye konuştu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gençlerle buluşması sırasında, onlarla hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Mustafa Yaman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı. Yaman, tüm vatandaşları milli birlik ve beraberlik ruhu içinde geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet etti ve şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.
Kütahya Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Alper Demiral, bir yılda 2 bin 802 asansörün yıllık periyodik bakımının yapıldığını ifade etti. AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu ve Belediye meclisi adayları, Makine Mühendisleri Odasına ziyarette bulundu.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan ve yasa dışı slogan atan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltı sayısı 35'e yükseldi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin yapılan soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şehitlere minnet duyduğunu ve zaferin nesiller boyu anılacağını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi hakkında eleştiri yapanlara 'siz bu sürece ne katkı verdiniz?' diye sordu. Ankara'daki bir anaokulu ise Atatürk'e Vefa Valizi projesiyle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, zaferin İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgenin yeşil alanlarını çoğaltacağını ve her mahalleye yeni bir park yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, kahraman askerlerin iman ve azmiyle elde edilen başarının, İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıracak direniş ruhuna ilham verdiğini vurguladı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal ve Çivril ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan, yapılan çalışmaların birlikte gerçekleştirildiğini ve Denizli'nin kazananı olmaya devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?