Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini onayladı.
Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Ferhat Abdullayev başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunun (MSK) 7 Şubat'ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimine dair nihai protokolünü görüştü. MSK Başkanı Müzahir Penahov'un dinlenildiği oturumda mahkemeye sunulan protokoller incelendi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Abdullayev, toplantının ardından MSK'nın seçim sonuçlarına yönelik protokolünü onayladı. Abdullayev 4 milyon 567 bin 458 geçerli oy alarak yüzde 92,12 ile seçimleri kazanan Yeni Azerbaycan Partisi Başkanı İlham Aliyev'i ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak ilan etti.
Aliyev'in 3 gün içinde Azerbaycan Milli Meclisi'nde yemin ederek göreve başlaması gerekiyor.
Seçime katılım 76,43 oldu
Azerbaycan 7 Şubat'ta gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi'nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi'nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarıştı. Seçmen sayısının 6 milyon 478 bin 623 olduğu ülkede seçimlere katılım oranı 76,43 olarak açıklandı. Seçimi 89 ülke, 72 uluslararası örgütten 790'ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izledi. Ülke basını dışında 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi yakından takip etti. - BAKÜ
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
CHP'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterilmeyen Gürsel Tekin'in istifasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Adana'nın Çukurova ilçesinden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin de partisinden istifa etti. Çetin, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek gördüm" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Son Dakika › Politika › Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini onayladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?