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Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ni Protesto Ederek İşbirliğini Durdurdu - Son Dakika
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Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ni Protesto Ederek İşbirliğini Durdurdu

Azerbaycan heyeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) uygulanan çifte standardı protesto etmek amacıyla oturumu terk ederek AKPM ile işbirliğini süresiz olarak durdurma kararı aldı. Azerbaycan heyeti, AKPM'nin Azerbaycan'a yönelik çifte standart uyguladığını ve insan haklarına saygısızlık yaptığını belirterek, bu kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca, AKPM'nin Azerbaycan'a yönelik şikayetlerin ardından Azerbaycan'ın AKPM'den bir yıl süreyle uzaklaştırılması tavsiye edildi.

Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi\'ni Protesto Ederek İşbirliğini Durdurdu
24.01.2024 - 20:16,
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Azerbaycan heyeti Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumunu protesto ederek terk etti. Azerbaycan AKPM ile işbirliğini süresiz olarak durdurma kararı aldı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) bulunan Azerbaycan heyeti, AKPM ile işbirliğini durdurduğunu ve kendilerine yönelik uygulanan çifte standardı protesto etmek için Fransa'nın Strazburg kentindeki oturumu terk ettiğini açıkladı.

Azerbaycan heyeti tarafından yapılan açıklamada, AKPM'de Azerbaycan'a yönelik çifte standart uyguladığı belirtilerek, "AKPM'nin temel amacı, farklı ülkelerin parlamenterleri arasında karşılıklı saygı ve eşit haklara dayalı bir diyalog platformu olmaktır. Azerbaycan, 2001'den 2020'ye kadar geçen 19 yıl boyunca AKPM, işgalci devlet Ermenistan'ı, Avrupa Konseyi'nin temel değer ve ilkelerine aykırı eylemleri nedeniyle kınamadı. Burada etnik temizliğe maruz kalan Azerbaycanlı mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin insan haklarına açıkça saygısızlıktan bahsediyoruz. Yaklaşık 20 yıldır Azerbaycan delegasyonu Ermeni işgalinin ağır sonuçlarını gündeme getirirken, bize AKPM'nin çatışmayla ilgili konuları tartışmak için doğru format olmadığını söylediler. Şimdi aynı AKPM ve o milletvekilleri tam tersini söylüyor ve Azerbaycan'a saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Uluslararası hukukun seçici yorumlanması, devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliklerine ilişkin konulara farklı yaklaşımlar, bu utanç verici öneriyi hazırlayanların ikiyüzlü doğasını ortaya koymaktadır. Hiç kimse Azerbaycan hakkında tehdit ve şantaj diliyle konuşamaz. AKPM tarihinde hiçbir zaman bu örgüt bu kadar utanç verici bir davranışta bulunmamıştı. AKPM'deki mevcut dayanılmaz ırkçılık, Azerbaycan karşıtı ve İslam karşıtı atmosferi karşısında Azerbaycan delegasyonu AKPM'deki işbirliğini ve katılımını bir sonraki süresiz olarak durdurma kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

"Geri döndürülemez sonuçların sorumluluğu teklifi önerenlere ait olacaktır"

AKPM'nin Azerbaycan heyetinin güven mektubunu onaylamayı reddetme teklifinin yürütülen kirli kampanyanın bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "AKPM'nin bu girişimi 7 Şubat'ta yapılması planlanan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sürecine müdahale etmeye yönelik kasıtlı ve kabul edilemez bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Delegasyonumuzun güven mektubunu onaylamayı reddetme teklifi, bir bütün olarak Avrupa Konseyi'nin güvenilirliğine ve tarafsızlığına ciddi bir darbe indirecek ve bunun ciddi ve geri döndürülemez sonuçlarının sorumluluğu tamamen bu teklifi önerenlere ait olacaktır" denildi.

AKPM'de Azerbaycan'a yönelik şikayet

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi, Azerbaycan'a karşı mümkün olan en katı kısıtlamaların uygulanmasını tavsiye etti. Alınan karar sonucunda Azerbaycan en az bir yıl süreyle AKPM'den uzaklaştırılması tavsiye edilmesi bekleniyor. Azerbaycan'a yönelik resmi şikayetin, AKPM gözlemcilerinin gelecek ay Azerbaycan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine davet edilmemesiyle ilgili olduğu aktarıldı. Azerbaycan'ın AKPM gözlemcilerini Laçin koridoruna alınmadığına dair şikayetler de karara etki eden unsurlar arasında bulunuyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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