Azerbaycan COP29'da Finansman İçin Uzlaşı Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan COP29'da Finansman İçin Uzlaşı Çağrısı Yaptı

Azerbaycan, COP29'da iklim finansmanında uzlaşı sağlamak için katılımcılara iş birliği çağrısı yaptı.

22.11.2024 14:28
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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) ev sahibi Azerbaycan, katılımcı ülkeleri görüş ayrılıklarını aşmaya ve bugün finansman anlaşmasına varmaya çağırdı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) dün uluslararası iklim finansmanını artırmayı hedefleyen taslak metin üzerinde uzlaşı sağlanamamasının ardından yoğun görüşmeler devam ediyor. COP29 Dönem Başkanı Azerbaycan, COP29'un en önemli gündem maddesi olan ve uluslararası iklim finansmanını en az 1 trilyon dolara çıkarmayı amaçlayan metin üzerinde orta yol bulunması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Konferansın son saatlerine girilirken, hükümetler zengin ülkelerin küresel ısınmanın kötüleşen etkileriyle mücadele eden daha yoksul ülkelere yüz milyarlarca dolar bağışlama taahhüdü vermesini öngören kapsamlı bir plan üzerinde anlaşmaya varmak zorunda.

İklim finansmanı için yoksul ülkelere 2030'un sonuna kadar yılda 1 trilyon dolar gerekiyor

Ekonomistler gelişmiş ülkelerin, dünyanın geri kalanının iklim değişikliğinin etkileri ile başa çıkabilmesi için her yıl 1 trilyon dolar sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Taslakta bu tutarın kredi değil, hibe şeklinde yapılması gerektiği belirtirken, kredilerin yoksul ülkeleri borca sürükleyebileceği kaydediliyor.

Azerbaycan: "Bugün yeniden düzenlenmiş taslak metni yayımlayacağız"

COP29 Dönem Başkanı Azerbaycan'ın tarafından yapılan açıklamada, delegelere iş birliği çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Dün sabah yayımladığımız taslak metne ilişkin tüm grupların fikir belirtmesi için geniş kapsamlı ve kapsayıcı bir istişare süreci yürüttük, bu süreç sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İstişareler sırasında ifade edilen görüşleri ve dün düzenlenen kurultayda taraflardan duyduklarımızı dikkate alarak bugün yeniden düzenlenmiş taslak metni yayımlayacağız. Tarafları, Bakü'deki çalışmalarımızı tamamlamamıza yardımcı olacak, köprü kuracak önerileri sunmak amacıyla gruplar içinde ve gruplar arasında iş birliğine devam etmeye teşvik ediyoruz. Daha sonra küçük düzenlemeler yapacak ve akşam saatlerinde nihai metinleri yayımlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Taslak metin üzerinde uzlaşı sağlanamamıştı

Dün COP29 başkanlığı tarafından uluslararası iklim finansmanını artırmasına ilişkin yayınlanan taslak metin üzerinde katılımcı ülkeler arasında uzlaşı sağlanamamıştı. İklim değişikliğinde en az katkısı olan, ancak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en fazla hisseden yoksul ülkelere sağlanacak mali destek miktarının belirlenmesi beklenirken, taslak metinde yoksul ülkelere her yıl hangi ülkeler tarafından ne kadar yardım yapılacağına dair bilgi yer almamıştı. Hiçbir tarafın tam olarak memnun kalmadığı 10 sayfalık belgede, ülkelerin her yıl yatırım yapmayı hedefleyecekleri toplam fonların belirtilmesinden kaçınılmıştı. Ayrıca, fonların hibe mi yoksa kredi olarak mı sunulacağı ve çeşitli özel dış finansman türlerinin yıllık hedefe dahil edilip edilmeyeceği gibi konular büyük görüş ayrılığına yol açmıştı.

Guterres: "COP29 sadece müzakere salonundakiler için değil, tüm insanlık için sonuç vermeli"

Brezilya'da düzenlenen G20 toplantısından Bakü'ye dönen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı açıklamada, COP29'da kritik bir sonuca yaklaşırken güçlü bir eylem çağrısında bulunarak dünya liderleri ve müzakerecilere aralarındaki anlaşmazlıkların üstesinden gelmeleri ve tarihi bir iklim finansmanı anlaşmasına varmaları çağrısında bulunmuştu. Guterres "Başarısızlık bir seçenek değil" diyerek eylemsizliğin sonucunun felaket olabileceği uyarısında bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta çok taraflı kalkınma bankalarının düşük ve orta gelirli ülkeler için iklim finansmanında önemli bir artışı duyurduğunu belirten Guterres, "Bu, rakam 2030 yılına kadar yılda 120 milyar dolara ulaşacak ve özel sektörden 65 milyar dolar daha seferber edilecek" şeklinde konuşmuştu. Guterres, COP29'un sadece müzakere salonundakiler için değil, tüm insanlık için sonuç vermesi gerektiğini vurgulamıştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Politika, Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan COP29'da Finansman İçin Uzlaşı Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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