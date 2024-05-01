Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Ermenistan ile barışa doğru ilerliyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Ermenistan ile barışa doğru ilerliyoruz'

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun açılış töreninde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini ve sınırların belirlenmesi sürecinin başladığını belirtti. Aliyev, Azerbaycan'ın barış için aktif bir şekilde çalıştığını vurgulayarak, barışın sadece iki ülke arasında normalleşme yoluyla çözülebileceğini ifade etti.

01.05.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu, resmi açılış töreniyle başladı. Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış müzakerelerine değinen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şimdi aslında olumlu bir şekilde Ermenistan ile barışa doğru ilerliyoruz, sınırların belirlenmesi başladı. Sadece sınırların belirlenmesi değil, hatta sınırların tespiti de başladı" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu, Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde dünyanın çeşitli ülkelerinden konuklar, Azerbaycan devlet ve hükümet yetkilileri, milletvekilleri, dini toplulukların temsilcileri ve diplomatik temsilciler katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın barış için çok aktif bir şekilde çalıştığını ve Ermenistan ile barış anlaşması müzakerelerine başlama girişimini üstlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan, şu anda, iki ülke arasında müzakereler devam ediyor ve bu müzakerelerin Azerbaycan tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

"Ermenistan'ın dışarıdaki güvenceleri tarafından siyasi saldırılara maruz kaldık"

Azerbaycan ve Ermenistan'ın barışa bir adım daha yakın olduğunu bildiren Aliyev, "Geçen yıl eylül ayında toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi tamamen geri kazandıktan sonra Ermenistan'ın dışarıdaki güvenceleri tarafından siyasi saldırılara maruz kaldık. Buna rağmen, biz yine de barış teklif ettik. Şimdi aslında olumlu bir şekilde barışa doğru ilerliyoruz, sınırların belirlenmesi başladı. Sadece sınırların belirlenmesi değil, hatta sınırların tespiti de başladı. Bunu iki ülke tarafından herhangi bir aracı olmadan başardık. Bu, bizim için bir aracının gerekli olmadığını bir kez daha gösterir" dedi.

"Biz Güney Kafkasya'da barış istiyoruz"

Ermenistan'la barış sürecine müdahale etmek isteyen ülkeleri eleştiren Aliyev, "Onlar bölgemize kendi kişisel, siyasi ve ekonomik çıkarları için müdahale etmek istiyorlar. Onlar o yangına körükle gitmek istiyorlar. Biz Güney Kafkasya'da buna izin vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Otuz yıllık çatışmadan sonra Ermenistan da açıkça anlıyor ki, biz Güney Kafkasya'da barış istiyoruz ve barış, bu bölgede yalnızca Azerbaycan ve Ermenistan arasında normalleşme yoluyla çözülebilir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın kasım ayında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne de (COP29) değinerek, ülkesinin coğrafi konumu ve Avrupa kurumlarıyla etkileşimi sayesinde Azerbaycan bir köprü rolünü üstlendiğini aktardı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Bakü, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Ermenistan ile barışa doğru ilerliyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 19:57:04. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Ermenistan ile barışa doğru ilerliyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement