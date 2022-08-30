Aliyev'den Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriği - Son Dakika
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Aliyev'den Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriği

30.08.2022 11:07
Aliyev'den Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda, kendisi ve Azerbaycan halkı adına 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

Mesajında, yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında Dumlupınar'da kazanılan şanlı zaferin Türk halkının kahramanlıklarla dolu tarihinin en şerefli sayfalarından biri olduğunu dikkat çeken Aliyev, " Türkiye'nin bağımsızlık ve istiklal mücadelesi tarihine altın harflerle kazınmış bu büyük zafer, halkınızın yılmaz iradesinin, yenilmezliğinin, birliğinin ve yiğitliğinin açık bir örneğidir. Vatanlarının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mertlik ve yiğitlik göstermiş, canlarını feda etmiş şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle anıyoruz. Şanlı zaferden bir asır sonra bugün kardeş Türkiye, sizin önderliğinizde çok yönlü gelişen, güçlü ve kudretli bir ülke haline gelmiştir. Türkiye, dünyada ve bölgede yaşanan karmaşık süreçlerdeki kararlı ve ilkeli konumu, barış ve adaleti tesis etme yönündeki istikrarlı çabaları ile uluslararası camiada nüfuz kazanmıştır. Ülkenizin bütün alanlarda elde ettiği başarılar bizi oldukça gururlandırıyor" dedi.

'Bir millet, iki devlet' ilkesine dayanan Azerbaycan-Türkiye birliği, kardeşliği ve müttefikliğinin dünyada bir benzerinin olmadığını belirten Aliyev mesajında, "Devletlerarası ilişkilerimizin her geçen gün genişlemesi ve yeni içeriklerle zenginleşmesi sevindirici bir durum. Tarih boyunca birbirlerine destek olan kardeş halklarımızın iradesinden, aynı zamanda Şuşa Beyannamesi'nden kaynaklanan stratejik müttefikliğimizin güçlenmesi ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğimizin derinleşmesi yönündeki ortak çabalarımızı bundan sonra da başarıyla sürdüreceğimizden eminim. Değerli kardeşim, bu önemli gün vesilesiyle sizi bir kez daha içtenlikle tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve işlerinizde başarılar, kardeş Türkiye halkına daima barış ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aliyev'den Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriği - Son Dakika

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