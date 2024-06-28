Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ı kabul etti - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ı kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkilerin çeşitli boyutları ve bölgesel konular ele alındı. ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Azerbaycan ile ABD arasındaki enerji iş birliği de ele alındı.

28.06.2024 12:08
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ı kabul ettiği belirtildi. Görüşmede, O'Brien'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarının ele alınması ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunulması açısından önemine dikkat çekildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Aliyev, bu telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı olarak ele aldıklarını söyledi. Aliyev, Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilk günlerinden bu yana Azerbaycan ile ABD arasında çeşitli alanlarda başarılı bir iş birliğinin kurulduğunu vurguladı.

ABD, barış görüşmelerini desteklemeye hazır

ABD'nin bölgesel barış görüşmelerini ilerletmeye kararlı olduğunu belirten O'Brien, ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı. Azerbaycan ile ABD arasında stratejik düzeyde ilişkilerin daha da geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin önemine dikkat çeken O'Brien, bu kapsamda bölgesel iş birliği, Orta Koridor ve diğer konuların önemine değindi. O'Brien, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP29) başarılı bir şekilde sonuçlanması için ABD'nin desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinde oynadığı önemli role değinilen görüşmede Azerbaycan ile ABD arasındaki enerji iş birliği ele alındığı ve iki ülke delegasyonlarının COP29 çerçevesinde etkili ve faydalı istişareler yapıldığı kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ı kabul etti - Son Dakika
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