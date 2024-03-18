Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Hankendi şehrinde Nevruz Bayramı ateşini yaktı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Hankendi şehrinde Nevruz Bayramı ateşini yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ\'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Hankendi şehrinde Nevruz Bayramı ateşini yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'daki Hankendi şehrinde Nevruz Bayramı ateşini yakarak ulusa seslendi. Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'nın sonuçları Ermenistan'a ders vermediğini belirtti ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağladığını vurguladı.

18.03.2024 18:13  Güncelleme: 18:34
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Hankendi şehrinde baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı ateşini yaktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'daki Hankendi şehrinde Nevruz Bayramı ateşini yakarak ulusa seslendi. Azerbaycan halkını Nevruz Bayramı nedeniyle tebrik eden Aliyev, tarihi zaferin ardından Nevruz Bayramı'nı dördüncü kez Karabağ'da kutladıklarını belirtti.

"İkinci Karabağ Savaşı'nın sonuçları Ermenistan'a ders vermedi"

Geçen sene düzenlenen terörle mücadele operasyonu sonucunda Azerbaycan'ın egemenliğini tam olarak sağladığını ifade eden Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı sırasında ve terörle mücadele operasyonu sonucunda büyük kahramanlıklar gösterdik. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin, yiğit askerlerimizin ve subaylarımızın özverisi, profesyonelliği ve kahramanlıkları sonucunda bugün inşa ediyoruz ve bu topraklara hayat dönüyor. Maalesef İkinci Karabağ Savaşı'nın sonuçları Ermenistan'a ders vermedi. Geçen seneki Nevruz Bayramı tebriklerimde bundan bahsetmiştim ve İkinci Karabağ Savaşı'ndaki yenilgilerinin kendilerine ders vermemesinden dolayı üzüntümü dile getirmiştim. Ders olsaydı terörle mücadele operasyonu yapılmasına gerek kalmazdı. Ermenistan, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra aradan geçen üç yılda doğru bir karar vermemiş, yasadışı silahlı gruplarını sonsuza kadar topraklarımızda tutmak istiyordu ve sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni yaşatmak istiyordu. Bütün bunlar uluslararası hukuka tamamen aykırıdır ve en önemlisi Azerbaycan halkının iradesine aykırıdır" dedi.

"Yolumuzdan dönmeyeceğimizi gösterdik"

İkinci Karabağ Savaşı sonucunda Azerbaycan'ın savaş alanında işgal edilmiş topraklarının çoğunu kurtardığını belirten Aliyev, "Ancak işgal sırasında birçok başkentten bize defalarca bu çatışmanın askeri bir çözümünün olmadığına dair sinyaller gönderildi. Her türlü çatışmanın askeri bir çözümü olduğunu kanıtladık. İşgalci devlet başka bir ülkenin topraklarını hukuka aykırı olarak işgal ediyorsa ve o toprakları gönüllü olarak terk etmek istemiyorsa tek yol askeri yoldur. Uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi yeniden sağladık. Altı ay önce gerçekleştirilen başarılı terörle mücadele operasyonu, uluslararası hukukun ve Azerbaycan halkının yılmaz ruhunun bir kutlamasıdır. Ermenistan'ın arkasında herhangi bir güç dursa bile yolumuzdan dönmeyeceğimizi, istediğimizi elde edeceğimizi bir kez daha gösterdik ve başardık" ifadelerini kullandı.

"Sonsuza kadar bu topraklarda yaşayacağız"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü İkinci Karabağ Savaşı'nda ve terörle mücadele operasyonunda tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Aliyev, "En önemlisi halkımıza sonsuz gurur kaynağı olacak, Azerbaycan halkının büyüklüğünü tüm dünyaya göstermiş böyle bir genç nesil yetişmiştir. Gençlerimiz vatanseverlik ruhuyla, milli ruhla yetiştiler. Üç yıl önce toprağımızın kurtuluşu için ölmeye hazırdılar ve öleceklerdi. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Savaş alanında tüm şehitlerimizin, Hocalı'nın masum kurbanlarının kanını aldık ve bununla gurur duyuyoruz. Toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi, uluslararası hukuku, ulusal onurumuzu yeniden sağladık ve bugün özgür bir halk olarak yaşıyor, inşa ediyoruz ve sonsuza kadar bu topraklarda yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Aliyev, Hankendi'nin merkezi meydanına "Zafer Meydanı" adını verdi

Uzun yıllar boyunca Hankendi'nin merkezi meydanının ve merkezdeki idari binanın Ermeni bölücüler tarafından Azerbaycan'a karşı planlar hazırlamak için kullanıldığını söyleyen Aliyev, "Uzun yıllar bu meydan ve bu bina bölücülerin yuvasıydı. Ermenistan tarafından finanse edilen ve silahlandırılan ayrılıkçılar aslında Ermeni ordusunun bir parçasıydı. İşte bu meydanda halkımıza karşı çirkin planlar hazırlanıyordu. Hocalı soykırımının yapılması emri bu binada verildi. Bugün bu meydanda duruyoruz. Bu meydana Zafer Meydanı adını verdiğimi, bundan sonra Zafer Meydanı olacağını değerli halkıma bildirmek isterim. Bugün işgalden kurtarılmış Karabağ'da başımızı dik tutarak yaşıyoruz. Bu yıl vatandaşlarımız Hankendi'ye ve Hocalı, Şuşa, Cebrayıl, Kelbecer gibi diğer şehirlere, birçok köye dönecek" dedi.

Hankendi'de Azerbaycan halkının bayramını tebrik etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından hepimiz gururla yaşıyoruz. Adaleti yeniden tesis ettiğimiz, topraklarımızı işgalcilerden kurtardığımız, gücümüzü gösterdiğimiz için hepimiz gurur duyuyoruz ve bundan sonra herkes bizi hesaba katmalıdır, aksi takdirde kendisi pişman olacaktır. Aziz milletimin yaklaşan bayramını bir kez daha en kalbi duygularımla kutluyor, Azerbaycan halkına sağlık ve yeni başarılar diliyorum. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da Nevruz Bayramı nedeniyle 20-26 Mart tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Hankendi şehrinde Nevruz Bayramı ateşini yaktı - Son Dakika

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