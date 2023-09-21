Ermeni temsilcilerle görüşen Azerbaycan'dan ilk açıklama: Bir sonraki görüşme yakın zamanda olacak - Son Dakika

Ermeni temsilcilerle görüşen Azerbaycan'dan ilk açıklama: Bir sonraki görüşme yakın zamanda olacak

Son Güncelleme: 21.09.2023 15:22

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan, Azerbaycan heyeti ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeye dair yapılan açıklamada, bir sonraki görüşmenin yakın zamanda yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı operasyon, Ermeni güçlerin ateşkesi kabul etmesiyle sonlandı. Dünyanın gözü bu bölgeye çevrilirken, Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle ateşkesi görüşmek için bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın ilk açıklamasında kısa süre içerisinde ikinci bir görüşmenin planlanacağı bildirildi.

"ERMENİ TEMSİLCİLERE ENTEGRASYON PLANLARI SUNULDU"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından Azerbaycan heyeti ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Bir sonraki görüşmenin yakın zamanda yapılmasına karar verildi. Azerbaycan, Karabağ'ın Ermeni sakinleri temsilcilerine yeniden entegrasyon planlarını sundu. Karabağ'daki Ermeni sakinlerin temsilcileri, gıda ve yakıta ihtiyaç duyduklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

AZERBAYCAN 24 SAATTE İŞİ BİTİRDİ

Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği yaklaşık 24 saatlik terörle mücadele operasyonu sonrası diyalog süreci başladı. Ermeni grupların silah bırakması ile sona eren operasyonun ardından Karabağ'daki Ermeni halkın temsilcileri Azerbaycan ile görüşmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

YEVLAH KENTİNİN TARİHİ ÖNEMİ VAR

Azerbaycan'ın teklifi üzerine tarafların bir araya geldiği zirvenin Yevlah şehrinde yapılması ise ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 1988 yılında ilk Ermenistan ablukası Yevlah'ta başlamıştı ve işgalin zemini burada hazırlanmıştı.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ermeni temsilcilerle görüşen Azerbaycan'dan ilk açıklama: Bir sonraki görüşme yakın zamanda olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermeni temsilcilerle görüşen Azerbaycan'dan ilk açıklama: Bir sonraki görüşme yakın zamanda olacak - Son Dakika
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