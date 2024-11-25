Azerbaycan'da İsrail Üssü İddiaları Reddedildi

Politika

Azerbaycan'da İsrail'in askeri üssünün bulunduğuna ilişkin iddialara cevap veren Türkiye'nin eski Bakü Askeri Ataşesi Yücel Karauz, "İsrail'in Azerbaycan topraklarında İran'a karşı bir savaş politikası yok" dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 2011-2013 yıllarında Askeri Ataşe olarak görev yapan Yücel Karauz, Osman Pamukoğlu'nun Azerbaycan'da İran sınırı yakınında İsrail'in askeri üssünün bulunduğuna ilişkin iddialara cevap verdi. Karauz, askeri üstlerin iki ülke arasında yapılan anlaşmalarla kurulduğumu belirterek, "Askeri güçlerin başka bir ülkede bulunması uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülen bir olaydır. Eski temas hattı ve Laçın Koridoru boyunca konuşlanan Rus barışı koruma güçleri ile Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi, kurtarılan Ağdam bölgesi topraklarında faaliyet gösteriyordu. Rus askerleri Gebele ilindeki radar istasyonunun faaliyetlerini tamamen durdurmasının ardından Azerbaycan topraklarını da terk etmişlerdi" dedi.

"İsrail'in Azerbaycan topraklarında İran'a karşı bir savaş politikası yok"

Bakü'deki görevi süreci Azerbaycan'da boyunca hiçbir yabancı ülkenin askeri üssü bulunmadığını vurgulayan Karauz, "Dolayısıyla İsrail'in Azerbaycan topraklarında İran'a karşı bir savaş politikası yok. Azerbaycan'ı ve bölgeyi sürekli takip eden, bu ülkeye gelip giden biri olarak böyle bir durumdan haberimizin olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla Osman Pamukoğlu Paşa'nın değerlendirmesini hangi bilgiye dayandırdığını bilmiyorum" dedi.

"İsrail'in Azerbaycan'da askeri üssü yok"

Yabancı bir ülkenin üstün Azerbaycan'da bulunması gibi bir durumun söz konusu bile olmayacağını ifade eden Karauz, "İsrail'in Azerbaycan'da askeri üssü yok. Ancak Azerbaycan'da sadece İsrail'in değil, hiçbir ülkenin silahlı kuvvetlerinin askeri üssü bulunmamaktadır. Elbette bu tür açıklamalara baktığımızda uluslararası ve devlet ilişkilerini, ardından da devlet arası ilişkileri nasıl etkilediğini dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor. Bu değerlendirmeler bilerek ya da bilmeyerek diğer emperyal güçlerin, küresel güçlerin ekmeğine yağ sürüyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki, tüm topraklarını işgalden kurtarmış, bağımsız, güçlü, modern Azerbaycan devletinin topraklarında hiçbir devletin askeri varlığı yoktur" dedi.

Osman Pamukoğlu, Azerbaycan'da İsrail üstü olduğunu iddia etti

Emekli General Osman Pamukoğlu konuk olduğu bir televizyon programında İsrail'in askeri üslerinin Azerbaycan'da bulunduğunu ve İran sınırı yakınında bulunduğunu iddia etmiş, Pamukoğlu'nun asılsız açıklaması eleştirilere neden olmuştu. - BAKÜ