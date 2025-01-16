Azerbaycan'dan Gazze Ateşkesine Destek

Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin desteklendiği belirtilirken, tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermesi gerektiği ifade edildi.

Azerbaycan'dan İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına destek geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının desteklendiği belirtildi. Açıklamada, tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermesi gerektiği ve bölgede acıların sona ermesinin umut edildiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde İsrail- Filistin çatışmasına iki devletli çözümden yana olduklarını ve bu hedef doğrultusunda uluslararası toplumla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - BAKÜ