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Azerbaycan Savunma Bakanı, Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Azerbaycan Savunma Bakanı, Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi. Hasanov, terörün her türlüsünü kınadıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi ve yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanı, Türkiye\'ye taziye mesajı gönderdi
23.12.2023 - 10:42,
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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin acısının Azerbaycan'ın da acısı olduğunu belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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