Azerbaycan'dan Türkiye'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, İstanbul'da meydana gelen depremler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Asadov, Yılmaz ile telefon görüşmesinde, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Azerbaycan halkı ve hükümeti olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı, dayanışma mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise Asadov'a desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Azerbaycan'ın bu anlamlı dayanışmasının büyük bir kıymet taşıdığını ifade etti.