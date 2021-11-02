Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğü ve 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bildiri ile ilgili konuları ele aldığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, görüşmede 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bildirinin uygulanması başta olmak üzere Azerbaycan ve Ermenistan arasında ulaşım ve iletişimin açılmasına ilişkin çalışma grubunun faaliyetlerinin ele alındığı aktarıldı. Bölgedeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunan bakanların 3+3 formatında bir işbirliği platformu geliştirmenin önemini vurguladığı ifade edilen açıklamada, Lavrov ve Bayramov'un ayrıca iki ülkenin çıkarları ilgilendiren diğer konularda da görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. - BAKÜ