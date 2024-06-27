Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan'la barış görüşmelerinde ilerleme var - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan'la barış görüşmelerinde ilerleme var

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ermenistan'la barış görüşmelerinde ilerleme olduğunu ve çelişkili konuların azaldığını belirtti. Bayramov ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan sınırının bir kısmının belirlenmesi ve protokol imzalanması konusunda anlaşma olduğunu ve bu sayede Azerbaycan'ın 4 köyünün işgalinin sona erdiğini ifade etti. Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili ise Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin bölgedeki barışı koruma açısından önemli olduğunu vurguladı.

27.06.2024 19:47
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Ermenistan'la barış görüşmelerinde önemli ilerleme var, çelişkili konuların sayısı azaldı" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Bayramov başkent Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile görüştü. İkili görüşmede, bölgesel, ekonomik ve güncel konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alındı. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Son aylarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bayramov, "Bu olumlu gelişmelerin arasında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bir kısmının belirlenmesi ve protokol imzalanması konusunda anlaşma var. Bu adımı önemli buluyoruz. Bu protokol sayesinde Azerbaycan'ın 4 köyünün işgali sona erdi" dedi.

"Çelişkili konuların sayısı azaldı"

Ermenistan anayasasında hala Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının yer aldığını belirten Bayramov, "Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının, Ermenistan'ın anayasasında yer alması bizim açımızdan sürecin tamamlanmasının önündeki en ciddi engel gibi görünüyor. Bu yönde gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Ermenistan'la barış görüşmelerinde önemli ilerleme var, çelişkili konuların sayısı azaldı. Birkaç gün önce barış anlaşmasının son taslağını Ermenistan'a sunduk" ifadelerini kullandı.

"İş birliğimizi yeni bir boyuta taşımaya başlıyoruz"

Darçiaşvili ise Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin bölgedeki barışı koruma açısından önemli olduğunu belirtti. Darçiaşvili, "Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki bölgesel ve stratejik iş birliğimizi yeni bir boyuta taşımaya başlıyoruz. Bu, ülkelerimizin ve bölgemizin huzuru açısından önemli. Gürcistan ve Azerbaycan birbirinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor. İki ülke arasında enerji ve ulaştırma alanındaki iş birliği başarıyla sürdürülüyor" şeklinde konuştu.

"Bakü-Tiflis- Kars demiryolu projesini görüştük"

Görüşme sırasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki iş birliği projelerine de değinildiğini bildiren Darçiaşvili, "Azerbaycan bizim için sadece iyi bir dost değil, aynı zamanda stratejik bir ortaktır. Ortak çabalarımızla stratejik açıdan önemli birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projeler bölgemizin konumunu güçlendirdi. Gelecekte bu projeler sayesinde bölgenin çekiciliğinin artacağına eminim. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin yanı sıra Karadeniz denizaltı elektrik kablosu projesini de görüştük" dedi. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan'la barış görüşmelerinde ilerleme var - Son Dakika

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