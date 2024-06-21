Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Ermeni mahkumları serbest bırakma çağrısına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Ermeni mahkumları serbest bırakma çağrısına tepki gösterdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'a yönelik Ermeni mahkumları serbest bırakma ve haklarını güvence altına alma çağrısına tepki göstererek, AB'nin bölgedeki barış çabalarını baltalayan taraflı açıklamalardan kaçınmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, Azerbaycan'ın Ermenistan'a iade ettiği kişilerin tutuklanarak sorguya çekildiği ifade edildi.

21.06.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in, Azerbaycan'a "Ermeni mahkumları" serbest bırakma ve haklarını güvence altına alma çağrısında bulunmasına tepki göstererek Hacızade, "Azerbaycan olarak AB tarafının bölgedeki barış çabalarını baltalayan taraflı açıklamalarından kaçınmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Parlamentosu üyelerinin sorularını yanıtlarken Azerbaycan'a "Ermeni mahkumları" serbest bırakma ve haklarını güvence altına alma çağrısında bulunmasına Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade'den yanıt geldi. Borrell'in bu çağrısının Ermenileri yatıştırmaya yönelik bir girişim olduğunu belirten Hacızade, hiçbir temeli olmayan bu gerçeği yansıtmayan iddiaları reddettiklerini söyledi. En az 200 Ermeni tutukluyu ülkelerine geri gönderdiklerini vurgulayan Hacızade, "Azerbaycan'da tutuklu bulunan tüm Ermeni savaş esirleri ve sivillere 1949 Cenevre Sözleşmelerinin gereklerine uygun muamele yapılmış, işkenceye, hakarete ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılmamıştır. Tüm tutuklular cezaevindeyken tıbbi bakım gördü ve muayenelerden geçti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (UKK) bu kişilerle düzenli toplantılar yaptı ve aileleriyle temas kurdu. Ancak bu kişilerin bir kısmı Azerbaycan tarafından Ermenistan'a iade edildikten sonra Ermeni yetkililer tarafından tutuklanarak sorguya çekildi" dedi.

Savaş suçlularının soruşturma işlemleri devam ediyor

Hacızade tutuklu bulunan savaş suçluları, ayrılıkçı liderler ve diğer Ermeni asıllı kişilerin soruşturma sürecinin devam ettiğini belirttiği açıklamasında, "Bu insanlar ciddi suçlarla suçlanıyor, bu suçlardan hüküm giydi veya soruşturma süreci devam ediyor. Azerbaycan, Cenevre Sözleşmeleri ve genel olarak uluslararası ve ulusal mevzuat uyarınca bu tür suçları soruşturma ve kovuşturma hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Bu tür tutuklamalar tam yasal dayanağa sahiptir ve gözaltına alınan kişilerin haklarını etkilemez" açıklamasını yaptı.

"3 bin 890'dan fazla Azerbaycanlı ortadan kayboldu"

Hacızade, AB tarafının Ermenistan'ın Azerbaycanlı savaş esirlerine, sivil tutuklulara ve kayıp Azerbaycanlılara yönelik acımasız muameleye yönelik kanıtlara odaklanmasının daha doğru olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın askeri saldırısının başlangıcından bu yana 3 bin 890'dan fazla Azerbaycanlı ortadan kayboldu ve akıbetleri bilinmiyor. Kayıpların 3 bin 171'i asker, 719'u sivil, 71'i çocuk, 267'si kadın ve 326'sı yaşlı" dedi.

Ayrıca, Azerbaycanlı esirlerle ilgili AB'den herhangi bir çağrı duymadıklarını vurgulayan Hacızade, "Azerbaycan'ın yeniden entegrasyon çağrısına, programına ve bu yöndeki adımlarına rağmen Ermenilerin ülkemizden ayrılma ve geri dönmeme kararı aldığını hatırlatmak gerekir. Maalesef yaklaşık 30 yıldır zorla ve acımasızca yerlerinden edilen 1 milyona yakın Azerbaycanlı göçmenin hakları konusunda AB'den herhangi bir endişeye veya çağrıya tanık olmadık. Bu kritik anda Azerbaycan olarak AB tarafının bölgedeki barış çabalarını baltalayan taraflı açıklamalardan kaçınmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ermenistan, Azerbaycan, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Ermeni mahkumları serbest bırakma çağrısına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 15:13:04. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Ermeni mahkumları serbest bırakma çağrısına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement