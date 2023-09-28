Azerbaycan, Ermeni sakinlere çağrıda bulundu - Son Dakika

Azerbaycan, Ermeni sakinlere çağrıda bulundu

Azerbaycan, Ermeni sakinlere çağrıda bulundu
Son Güncelleme: 28.09.2023 15:25

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlere yaşadıkları yerleri terk etmeme ve Azerbaycan toplumunun bir parçası olma çağrısında bulundu. Bakanlık, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın suçlayıcı açıklamasına yazılı olarak yanıt verdi ve Ermeni sakinlerin ayrılmalarının kişisel kararları olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlere yaşadıkları yerleri terk etmeme ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan toplumunun bir parçası olma çağrısında bulundu.

Bakanlık, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin "etnik temizliğe" maruz kaldığına ilişkin Paşinyan'ın iddialarının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı ve reddedildiği bildirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin ayrılmalarının onların kişisel kararları olduğunu, bunun zorla yerinden edilmeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının Başbakan Paşinyan tarafından çok iyi bilindiği belirtilen açıklamada, "Eğer Ermeni sakinlerinin bir kısmı Azerbaycan yasaları ve yönetimi altında yaşamak istemiyorsa onları buna zorlayamayız. Biz, Ermeni sakinleri yaşadıkları yerleri terk etmemeye ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan toplumunun parçası olmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Ermenistan'ın Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Azerbaycan'a entegrasyon sürecine engel olmaması ve her iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine dayalı barış anlaşması müzakere sürecinin başarıyla tamamlanmasına odaklanması gerektiği kaydedildi.

Paşinyan, Karabağ'da Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesinden Azerbaycan'ı suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Azerbaycan, Ermeni sakinlere çağrıda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, Ermeni sakinlere çağrıda bulundu - Son Dakika
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