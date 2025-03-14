Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması Tamamlandı

ABD, AB ve İran, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması metninin tamamında uzlaşı sağlanmasından dolayı tebrik etti.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasının metni üzerinde mutabakata varmasına ilişkin ABD, AB ve İran açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'ı tarihi bir barış anlaşması üzerinde müzakereleri tamamlaması dolayısıyla takdir etmektedir. Bu, Başkan Trump'ın daha barışçıl bir dünya vizyonu çizgisinde her iki ülke için de onlarca yıllık bir çatışmanın sayfasını çevirme fırsatıdır. Şimdi barışa bağlı kalma, anlaşmayı imzalama, onaylama ve Güney Kafkasya halkı için yeni bir refah dönemini başlatma zamanıdır" ifadesi kullanıldı.

"İlişkilerin normalleşmesi için atılan kararlı bir adım"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı barış anlaşması metninin tamamlanmasından dolayı tebrik ediyorum" dedi. Bunun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan kararlı bir adım olduğunu belirten Costa, anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması çağrısında bulundu. Costa, "AB, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve güvenliğe yönelik tüm adımları desteklemeye hazırdır" ifadesini kullandı.

"Anlaşmanın yakın zamanda imzalanmasını umuyoruz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de yaptığı açıklamada, Tahran'ın iki ülke arasındaki barış anlaşmasının maddeleri üzerinde anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bunun Güney Kafkasya'da kalıcı barışa ulaşmak için atılan gerekli ve önemli bir adım olduğunu ifade eden Bekayi, yakın zamanda iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanmasını ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını umduğunu kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov dün yaptığı açıklamada, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan, bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti. Metnin üzerindeki çalışmalar tamamlandı" şeklinde konuşmuştu. - WASHINGTON