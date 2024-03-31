Azerbaycan, Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına kararlılıkla karşılık vereceğini açıkladı

Politika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni birliklerin hareketlerinin yoğunlaştığının gözlemlendiği bildirilirken, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'a yönelik her türlü askeri provokasyon girişimine Azerbaycan Ordusu tarafından kararlılıkla karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırının çeşitli bölgelerinde son zamanlarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin, zırhlı araçların, topçu tesislerinin ve diğer ağır silahların yoğunlaştığının gözlemlendiği bildirildi. Açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'a yönelik her türlü askeri provokasyon girişimine Azerbaycan Ordusu tarafından kararlılıkla karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz. Durumun gerginleşmesini ve herhangi bir provokasyonun tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ve onun patronlarına ait olacağını bir kez daha ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ