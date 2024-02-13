Azerbaycan-Ermenistan Sınırında Çatışma: 4 Ermeni Asker Öldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın provokasyonuna karşılık verdiği operasyonda 4 Ermenistan askerinin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, her iki tarafı da itidalli davranmaya çağırdı.
Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda gerçekleştirdiği provokasyon sonucu 1 askerinin yaralanmasına karşılık bugün "intikam operasyonu" gerçekleştirdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nerkin-And yerleşim yeri civarındaki Ermeni muharebe mevzilerine yerel saatle 05.30-9.30 arasında ateş açıldığı, 4 askerin öldüğü, 1 askerin de yaralandığı bildirildi.
Rusya'dan "itidal" çağrısı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova yönetiminin Erivan ve Bakü'ye itidalli davranma çağrısında bulunduğunu, barış anlaşması hazırlama sürecinin devam etmesini umduğunu ifade etti. Peskov, "Kuşkusuz bu, temas hattından gelen rahatsız edici bir haber, her iki tarafı da itidalli davranmaya, diğer tarafın provokatif olarak değerlendirebileceği eylemlerden mümkün olan her şekilde kaçınmaya çağırıyoruz. Durumu çok yakından izleyeceğiz ve her iki tarafla da temaslarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Peskov, bu tür olayların barış anlaşması hazırlanması sürecinin ilerlemesine ve anlaşmada imza aşamasına yaklaşılmasına katkıda bulunmadığını vurguladı.
Ne olmuştu?
Dün Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı. Ermenistan'ın dün gerçekleştirdiği provokasyona Azerbaycan'dan bugün karşılık geldi. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 1 Azerbaycan askerinin yaralanmasına karşılık "intikam operasyonu" gerçekleştirildiği duyurulmuş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Nerkin-And yerleşim yeri yakınlarından Azerbaycan askerlerine ateş açılan askeri karakolun tamamen imha edildiği, muharebe mevzilerinin susturulduğu ve imha edilen askeri karakolun personeli arasında ciddi kayıpların olduğu belirtilmişti. - ERİVAN
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