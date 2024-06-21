Politika

Azerbaycan, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinde bulunan 2 Ermeni askerin cenazesini Ermenistan'a iade etti.

Azerbaycan, Eylül 2023'te gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonu sonrasında işgalden kurtarılan bölgelerdeki arama faaliyetlerini sürdürüyor. Daşkesan ili ve Kelbecer ilinde yapılan aramalarda iki Ermeni askere ait olduğu düşünülen kemik kalıntıları bulundu. Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kalıntıların Eylül 2022'de Ermenistan-Azerbaycan sınırında düzenlenen terörle mücadele operasyonu sırasında ölen iki Ermeni askerine ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Ayrıca Azerbaycan Devlet Güvenlik Teşkilatı askeri-tıbbi karargahı genetik araştırma merkezinde yapılan genetik incelemede, kalıntıların kayıp iki Ermeni askerine ait olduğu doğrulandı. Ermeni askerlerin kalıntılarının Ermenistan tarafına teslim edildiği bildirildi. - BAKÜ