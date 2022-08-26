Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi

26.08.2022 13:54
Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan ordusu, tam kontrol sağladığı Laçın şehrinin merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan ordusu, tam kontrol sağladığı Laçın şehrinin merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatına uygun olarak Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Azerbaycan ordu birliklerinin, söz konusu bölgelerdeki yeni konuşlanma noktalarına yerleştirilmesi ve gerekli mühendislik çalışmalarının yapılması yönünde faaliyetler sürdürdüğü belirtildi.

Laçın'a Azerbaycan bayrağı dikildi

Laçın'a giren Azerbaycan askerlerinin yer aldığı görüntüde Cumhurbaşkanı Aliyev'e rapor veren komutan, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Muzaffer Başkomutan! Sizin emrinizle Azerbaycan ordusu, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tamamen kontrol altına aldı. Azerbaycan devlet bayrağı Laçın'ın merkezinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Muzaffer Başkomutan! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

Laçın şehri

İkinci Karabağ Savaşının ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği Karabağ'daki Laçın ve çevresinde yer alan bazı köylerde yaşayan Ermeniler, Ağustos ayı sonunda yasa dışı yerleştikleri bölgeden ayrılacaktı. Ermeni nüfus ve bölgedeki geçici Rus birliklerinin şehirden ayrılmasıyla şehrin kontrolü Azerbaycan'a geçmiş oldu. - BAKÜ

YORUMLAR
500
Azerbaycanlılar, 30 yıl sonra Laçın'e döndü Azerbaycanlılar, 30 yıl sonra Laçın'e döndü Dışişleri'nden Azerbaycan'a iade edilen yerlerle ilgili açıklama Dışişleri'nden Azerbaycan'a iade edilen yerlerle ilgili açıklama
Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:54:28. #1.11#
SON DAKİKA: Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement