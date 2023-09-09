Azerbaycan, Rusya'nın Ukrayna'da yapılan yerel seçimleri tanımadı - Son Dakika

Azerbaycan, Rusya'nın Ukrayna'da yapılan yerel seçimleri tanımadı

Azerbaycan, Rusya\'nın Ukrayna\'da yapılan yerel seçimleri tanımadı
Son Güncelleme: 09.09.2023 17:03

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği 4 bölgede yapılan yerel seçimlerin hukuki geçerliliği olmadığını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği 4 bölgede yapılan yerel seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını ifade etti.

Rusya'da Ukrayna'dan işgal edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un da aralarında bulunduğu toplam 80 bölgede dün başlayan yerel seçimler sürüyor. Azerbaycan, Ukrayna'dan işgal edilen topraklarda seçim düzenlenmesine tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ukrayna'nın birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığı ve destekliği belirtildi. Ukrayna topraklarında sadece Ukrayna'nın anayasası ve mevzuatına uygun olarak yapılan seçimlerin meşru olabileceği vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan'ın bu ilkeli tutumu, devletlerin egemenliğine ilişkin haklara saygı konusunda evrensel olarak tanınan norm ve uluslararası hukukun ilkelerine dayanmaktadır. Bu kriterleri karşılamadığı için Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan topraklarının bir bölümünde son yapılan 'seçimlerin' hiçbir hukuki geçerliliği yoktur" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan, Rusya'nın Ukrayna'da yapılan yerel seçimleri tanımadı - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Son Dakika: Fenerbahçe Genel Kurulu, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ''Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'' olarak değiştirilmesini kabul etti
17:55 Kafede yerde yatan insanları gören adam "toplu katliam" ihbarı yaptı, olayın arkasından "yoga" çıktı
17:11 Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi
16:55 Emine Erdoğan, G20 Zirvesi için bulunduğu Hindistan'da lider eşleriyle bir araya geldi
16:28 Heykelinin dikileceğini duyan Eda Erdem'den duygusal sözler: Gözlerim dolu dolu dinledim
16:24 Kahramanmaraş'ta kamyon kazasında hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi
15:57 Fenerbahçe'de istifa eden üyelere bütün kapılar kapandı
15:57 Oyuncu çift Gökberk Demirci ve Özge Yağız ayrıldı
15:35 TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
15:23 Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2023 18:26:57. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan, Rusya'nın Ukrayna'da yapılan yerel seçimleri tanımadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement