Üye Girişi
Azerbaycan tezkeresi kabul edilirse TSK, 1 yıl daha bölgede kalacak - Son Dakika

Azerbaycan tezkeresi kabul edilirse TSK, 1 yıl daha bölgede kalacak

09.11.2021 10:59
Azerbaycan tezkeresi kabul edilirse TSK, 1 yıl daha bölgede kalacak

Karabağ zaferi sonrası kardeş ülke Azerbaycan'ın askeri ile bölgede bulunan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasını ön gören tezkere Meclis'e sunuldu. Tezkere kabul edildiği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri, 1 yıl daha bölgede kalacak.

Dünya ülkelerinin merakla takip ettiği bölgelerden biri de Karabağ... Azerbaycan'ın bölgedeki zaferinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgenin güvenliğinin sağlanması adına görev yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye gönderilen tezkerenin kabul edilmesinin ardından TSK'nın görev süresinin uzatılması bekleniyor.

"ÜÇLÜ BİLDİRİ" KAPSAMINDA FAALİYETLER SÜRÜYOR

Tezkerede Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarılı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan "Üçlü Bildiri"de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Tezkerede, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN ULUSAL ÇIKARLARININ GEREĞİ"

Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in, faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine dikkat çekilen tezkerede, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı. TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarlarının bir gereği olduğuna dikkat çekilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Bu mülahazalarla 16 Ağustos 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak amaçlanmaktadır.

"GEREĞİNİN YAPILMASINI BİLGİLERİNİZE SUNARIZ"

Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ortak Merkez'in görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ön görülür. Bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile verilen iznin süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

Azerbaycan tezkeresi kabul edilirse TSK, 1 yıl daha bölgede kalacak

Azerbaycan, Türkiye, Kasım, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Azerbaycan tezkeresi kabul edilirse TSK, 1 yıl daha bölgede kalacak - Son Dakika


Son Dakika

Konya'da yaşanan depremde 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi 12:12 Konya'da yaşanan depremde 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı 12:04 E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler 12:01 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler
Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz 11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir 11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir Akşener'den kürsüde içinde 11:13 Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor 10:26 Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı 09:39 Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı

Son Dakika Haberleri
12:14 Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler
12:01 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler
11:44 Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı
11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz
11:42 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü
11:40 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı
11:33 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021
11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
11:22 GSB burs ile kredi başvuruları uzadı
11:10 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler         
12:14
Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor         
12:07
WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı         
12:03
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti         
11:18
Takım arkadaşını tekme tokat dövdü Takım arkadaşını tekme tokat dövdü         
11:00
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 12:21:11. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan tezkeresi kabul edilirse TSK, 1 yıl daha bölgede kalacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement