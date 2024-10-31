Baalbek'te İsrail Saldırısı: 19 Ölü - Son Dakika
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Politika

Baalbek'te İsrail Saldırısı: 19 Ölü

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İsrail ordusunun Baalbek'e düzenlediği hava saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi, ateşkes umudu var.

31.10.2024 10:41
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İsrail'İn dün tahliye uyarısı yaptığı Lübnan'ın tarihi kenti Baalbek ve çevresindeki köylere yönelik saldırılarının bilançosu belli oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Baalbek'teki saldırılarda 8'i kadın olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde Baalbek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Kent, dünyanın en büyük Roma tapınak komplekslerinden birine ev sahipliği yapıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ATEŞKES OLABİLİR"

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile telefon görüşmesinin ardından El Cedid televizyonuna konuştu. ABD seçimlerinin yapılacağı tarihi işaret eden Mikati, "Hochstein, benimle yaptığı telefon görüşmesinde, ay sonundan ve 5 Kasım'dan önce bir anlaşmaya varabileceğimizi söyledi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve önümüzdeki saatlerde veya günlerde ateşkes sağlanacağı konusunda iyimserim" dedi.

Baalbek\'te İsrail Saldırısı: 19 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Baalbek'te İsrail Saldırısı: 19 Ölü - Son Dakika

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