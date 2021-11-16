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Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak - Son Dakika

Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak

16.11.2021 13:34
Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yan yollara kaçma hazırlığı var" dedi.

Ankara'da partisinin yedinci il başkanları toplantısında konuşan Deva Lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "sıkça eski yokluk günlerini hatırlattığını" belirterek,"Ama artık maalesef yokluk periyodu, kıtlık periyodu tekrar başlıyor. Gençlerimiz yağ kuyruklarını bilmiyor lakin bu makûs idare yüzünden bayat ekmek kuyruklarını görüyor. Son haftalarda da şeker sıkıntısı duyar olduk. Şu son 19-20 yılda bu türlü bir şey yoktu fakat o yokluk, yoksulluk, kuyruk devrini maalesef ülkenin gerçeği haline getirdiler. Anlaşılan bu iktidar, şeker kuyruğu günlerini bilmeyen Y ve Z nesline o günleri yaşatacak. Biz emaneti teslim aldığımız gün, ülkemiz süratle toparlanmaya başlayacak" dedi.

BABACAN'DAN BAHÇELİ'YE YANIT

DEVA başkanı Babacan, şu tabirleri kullandı:

"Krizlerin ortağı Sayın Bahçeli tekrar laf kalabalığı yapmış. 'Biz Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsak da fonksiyonumuz ve sorumluluğumuz muhalefettir' demiş. Bu sorumluluktan o kadar kolay kaçamazsınız. Küçük müçük fark etmez. 2018 seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen, iktidarın Meclis'e getirdiği her teklife evet diyen, bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayınız olarak peşinen tekrar Erdoğan'ı ilan eden sizsiniz. Siz bir siyasi partinin genel lideri olarak kendinizi değil de bir diğer partinin, AK Parti'nin genel liderini 'Adayımızdır' diye açıkladıktan sonra nasıl dönüp 'İşlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir' diyebiliyorsunuz? Mantıksal bütünlük yok. Yan yollara kaçma hazırlığı var. 'İktidarın bütün nimetlerinden faydalanalım lakin krizden bahsedilince muhalefettik' diyelim. Bu türlü muhalefet olmaz. Siz bu ittifakın da krizleri çıkaran bu iktidarın da ortağısınız."

Ali Babacan kendisinin ekonomiyi yönettiği döneme de atıfta bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük başarısızlığın altında imzası olan çıkıp diyor ki 'Biz iktisadın kitabını yazdık'. Sayın Erdoğan'a sormak lazım; hangi kitap? Sizin yazdığınız kitabı söyleyeyim: Bizler ayrılıp ekonomiyi size devrettiğimizde, İstanbul'da ekmeğin fiyatı 75 kuruştu. Şu anda 2,5 lira. Biz ekonomiyi devrettiğimizde doğal gazın ortalama fiyatı metreküp başına 90 kuruştu. Bugün metreküpü 2 lira civarında. Ayçiçek yağının litresi 7 liraydı. Artık 20 liraya dayandı. Biz iktisat idaresini devrettiğimizde taban fiyat 345 dolardı, bugün 283 dolar. Üniversite öğrenci bursları 137 dolardı, artık 65 dolar. İktisat idaresini devrettiğimizde dolar 2 lira 92 kuruştu. Bugün 10 lira oldu. Yazdığınız iktisat kitabı budur. Siz ne yazdınız biliyor musunuz? Koskoca bir ülkenin fakirleşmesini yazdınız."

"Bizim demokratik ilerlemeden anlayışımız asla 20 sene öncesine gitmek değildir. Eski vesayetçi aklın hükümran olduğu günleri geri getirmek asla değildir. O günleri 'tam demokrasi' olarak saymıyoruz. Yetki ve imkânların elimizde olduğu her periyotta demokrasiyi yükseltme çabasında olduk. Bu ülkenin hafızasında acılar bırakmış günlerin bu ülkenin hayrına olmadığını biliyoruz."

EŞİT VATANDAŞLIK VURGUSU

Demokrasi eleştirisi de yapan DEVA Lideri, bu konuda da şunları savundu:

"Bu ülkenin birbirinden kıymetli vatandaşlarına, sadece kendilerine nazaran 'makbul vatandaş' değiller diye; o ayrımcı, ırkçı aklın çizdiği kimliklere sahip değiller diye, zulmettiler. O nedenle, bizim demokrasi amacımız, asla geçmişin tozlu sayfalarında yer almıyor.Bizim demokrasi hayalimiz; herkesin eşit vatandaş olduğu bir ülkedir. O acıların bir daha yaşanmayacağı bir ülkedir.

İnansın inanmasın, mezhebi ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, hayat usulü ne olursa olsun hiç fark etmez; bu ülkenin vatandaşı olan herkes, eşit vatandaştır. Bu bizim temel prensibimizdir. Ülkemizi, merkezinde insan olan; kapsayıcı, çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir demokrasiye ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız."

Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak

Deva Partisi, Ali Babacan, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak - Son Dakika
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