Babacan\'dan Adalet vurgusu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İnanıyoruz ki bu ülke yeni bir hikaye yazabilir. Yeter ki o hikayenin merkezinde keyfilik değil adalet, torpil değil ehliyet, kavga değil istişare olsun. İşte biz hep beraber buna talibiz. Biz bu büyük ve güzel ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin Grup Toplantısı'nda konuştu. Babacan, Türkiye'nin yeni bir soluğa ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yatırımcının, girişimcinin, emekçinin, gençlerin yarına güvenle baktığı bir ülkeye şiddetle ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki bu ülke yeni bir hikaye yazabilir. Yeter ki o hikayenin merkezinde keyfilik değil adalet, torpil değil ehliyet, kavga değil istişare olsun. İşte biz hep beraber buna talibiz. Biz bu büyük ve güzel ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz. Çünkü görüyoruz; yapmadılar, yapamıyorlar ve yapamayacaklar. Kaç yıldır dilimizde tüy bitti. Söylüyoruz, 'olmayacak, böyle gitmez' dedik ancak duymak istemediler. Biz ne yaptık, kolları sıvadık ve yürümeye başladık. Çünkü bu ülkenin vakit kaybetmeye tahammülü yok. Biz çocuklarımızın karnının tok, zihinlerinin açık olduğu bir Türkiye'yi kurmaya talibiz. Biz bu ülkenin yarınlarını korkuyla değil, umutla ve güvenle inşa etmeye talibiz. Bunun bir temenni olarak değil, bir hedef olduğunu söylüyoruz. Çünkü inanıyoruz, bu mümkün. Doğru kadrolarla, doğru politikalarla Türkiye hiç kimsenin hayal etmediği bir hızla toparlanır. Bu ülke çok hızlı bir şekilde ayağa kalkar. İşte o zaman bu milletin önünde hiçbir engel durmaz, duramaz" diye konuştu.