Babacan: Enflasyon asgari ücretlinin suçu değil - Son Dakika
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Babacan: Enflasyon asgari ücretlinin suçu değil

Babacan: Enflasyon asgari ücretlinin suçu değil
10.06.2026 13:30
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Ali Babacan, asgari ücretlinin haklarının gasp edilmemesi gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Enflasyon asgari ücretlinin suçu değildir, enflasyonu bu ülkeyi yönetenler üretmiştir. Asgari ücretlinin 1 Temmuz da ara zam almak hakkıdır. Ara zam vermemek hak gaspıdır, ara zam vermemek kul hakkına girmektir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, ekonomideki gelişmelere ilişkin, "Geçenlerde uluslararası haber ajansının yaptığı bir haberde deniyor ki; 'ABD, Türkiye'ye seçimlerden önce swap hattı açabilir.' Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanına soruyorum; böyle bir niyetiniz var mı? Yani gidip ABD hazinesinden veya Merkez Bankası'ndan, 'Bizim dövizi yaktık, arka kapıdan sattık. Dolarımız bitti, bize biraz dolar borç verin' deme niyetiniz var mı, yok mu? Niyetiniz var da susuyorsanız büyük bir tehlikenin eşiğindesiniz. Ben 11 yıl boyunca bu ülkenin hazinesinin başında oldum. IMF'den borç devralmıştık. IMF, Türkiye'nin ortak olduğu ve hissemizi artırdığımız bir kuruluş. Tam 23,5 milyar dolar borcu devraldık, o günkü toplam ekonomi 300 milyar, toplam 12 aylık ihracat 36 milyar dolar. Ne yaptık; borcu ödedik yerine daha az borçlandık, ödedik daha az borçlandık ve sıfırladık. Merkez Bankası'nın ödeme terminallerinde bana kısmet oldu son taksiti tuşa bastım ve o defteri kapattık. Bizim de ortağı olduğumuz, yönetim kurulunda söz sahibi olduğumuz bir kurum. Ancak siz swapla ABD'den borçlanırsanız ki bunu ABD Merkez Bankası ve hazine veriyor. O zaman o ülke karşısında boynunuz bükük kalır. Sayın Erdoğan'a buradan kendi sözlerini hatırlatmak istiyorum; 'Bugün borç alan yarın emir alır.' ABD, hiçbir ülkeye bu swap hattını bedava açmamıştır ya ticari ya da siyasi çıkarı vardır. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa bugün onu derhal unutun. Allah korusun bu ülkenin bağımsızlığı meselesidir, Türkiye'nin egemenliği meselesidir. Bugün o borcu veren yarın sizin dış politikanızda etkili olur" ifadelerini kullandı.

'VERMEMEK KUL HAKKINA GİRMEKTİR'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre satın alma gücünün azaldığını kaydeden Babacan, "Yılbaşında tespit edilen 28 bin liralık asgari ücret, haziran ayı sonunda yüzde 20 erimiş olacak. Yıllarca bu ülkede 1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam verilmiştir; çünkü işçinin hakkıdır. Yıl sonunu beklemek çok uzun sürer ve ilk 6 ayda enflasyon sebebiyle asgari ücretteki erime telafi edilmiştir. İlk defa geçtiğimiz yıl 1 Temmuz'da atladılar, bu yıl da ara zammı hiç ağızlarına almıyorlar. Enflasyon asgari ücretlinin suçu değildir, enflasyonu bu ülkeyi yönetenler üretmiştir. Asgari ücretlinin 1 Temmuz da ara zam almak hakkıdır. Ara zam vermemek hak gaspıdır, ara zam vermemek kul hakkına girmektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan: Enflasyon asgari ücretlinin suçu değil - Son Dakika

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