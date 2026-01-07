Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi - Son Dakika
Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi

07.01.2026 12:47
Çankırı'da sanal kumar bağımlılığı nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşayan 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, paylaştığı veda videosunun ardından yaşamına son verdi. Olayın ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çelik'in videosunu Meclis kürsüsünden izleterek hükümete "Nasıl sessiz kalırsınız, nasıl susarsınız?" sözleriyle tepki gösterdi.

Çankırı'da sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son verdi.

İNTİHAR ÖNCESİ VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.

BABACAN KÜRSÜDEN O GÖRÜNTÜYÜ İZLETTİ

Olayın yankıları sürerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu Meclis kürsüsünden paylaşarak hükümete seslendi.

"NASIL SESSİZ KALIRSINIZ, NASIL SUSARSINIZ?"

"Sizde hiç vicdan yok mu?" diyerek söze başlayan Babacan, "Videodaki bu vatandaşımız artık hayatta değil. Çünkü, bu videoyu çektikten sonra kendi canına kıydı. Yazık değil mi yahu? Nice canlar gidiyor. Nice ocaklar sönüyor. Bıktık bu hırstan, her şey para mı? İktidarın bu konuda kayıtsız kalması inanılır gibi değil. İktidardakiler! Size sesleniyorum! Sizde hiç vicdan kalmadı mı yahu? Nasıl sessiz kalırsınız, nasıl susarsınız? Ancak, herkes sussa da biz susmayacağız. Herkes alışsa da, biz alışmayacağız. Biz bu çürümüşlüğü kabul etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    ne yapsınlar adamın kendi iradesi ile yediği halt 20 4 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    allah sizede yaşatsın inşallah 2 9
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yasa tejlifi verin sayin babacan. ayrica milli piyango eliylede oynatiliyor sanal oyunlar 13 0 Yanıtla
  • 205622 205622:
    ee para geliyo neden susmasinlar ayda 10 milyon dolar istekijleri zaman sosyal medayya erişimi yasaklayanlar bahis sitelerini engelleyemez mi isen gelmiyo ondna 4 5 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Sanki kendi farklı bo.. Kn farklı renkleriniz 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
