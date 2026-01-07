Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi

Çankırı'da sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son verdi.

İNTİHAR ÖNCESİ VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.

BABACAN KÜRSÜDEN O GÖRÜNTÜYÜ İZLETTİ

Olayın yankıları sürerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu Meclis kürsüsünden paylaşarak hükümete seslendi.

"NASIL SESSİZ KALIRSINIZ, NASIL SUSARSINIZ?"

"Sizde hiç vicdan yok mu?" diyerek söze başlayan Babacan, "Videodaki bu vatandaşımız artık hayatta değil. Çünkü, bu videoyu çektikten sonra kendi canına kıydı. Yazık değil mi yahu? Nice canlar gidiyor. Nice ocaklar sönüyor. Bıktık bu hırstan, her şey para mı? İktidarın bu konuda kayıtsız kalması inanılır gibi değil. İktidardakiler! Size sesleniyorum! Sizde hiç vicdan kalmadı mı yahu? Nasıl sessiz kalırsınız, nasıl susarsınız? Ancak, herkes sussa da biz susmayacağız. Herkes alışsa da, biz alışmayacağız. Biz bu çürümüşlüğü kabul etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.