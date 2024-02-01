Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, CHP\'den aday adaylığını geri çekti

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, partisi CHP'den yaptığı aday adaylığı başvurusunu geri çektiğini belirterek; "64 gündür oyalanıyoruz. Ben İl Başkanına 1 haftadır ulaşamıyorum. Ben bunu ciddiyetsizlik olarak algılıyor ve nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum" dedi.
CHP'li Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) İlyas Haytan Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında aday adaylığı başvurusunu geri çektiğini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Atlı; "31 Mart 2019'da Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katıldık ve kazandık. 'Babadağ'ı Denizli'nin yaşam standardı yüksek 5 ilçesinden 1'isi yapmak' misyonuyla çıktığımız yolda, ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf ettik. İçinde bulunduğumuz seçim sürecinde mevcut belediye başkanı olarak hayata geçirmeyi planladığımız projeleri gerçekleştirebilmek için 2'nci dönem için partimizden yeniden aday adayı olduk. 28 Kasım'da Babadağ'a hizmet etmek için Meclis üyelerimizde birlikte göreve talip olduğumuzu ilan ettik. Geçen 64 günlük süre zarfında partimize zarar vermemek adına sustuk. Çünkü biz olaya kurumsal bakıyoruz. Bu anlamda süreci bekledik. Mevcut görevde olan bir belediye başkanını 64 gün oyalamak, telefonlarına çıkmamak, 'Problem varsa çözelim' dediğimde cevap alamamak bizi gerçekten üzmüştür. Partimizin yetkili organlarının daha rahat davranmaları ve karar vermeleri için aday adaylığımızdan feragat ettiğimiz partimize bildirdik" dedi.
Görev süresince kendilerine destek olan parti yöneticilerine teşekkür eden Başkan Atlı, "Biz her zaman parti kültürünü benimseyen ve parti kimliği taşıyan bir ekibin bir parçası olduk. 64 günlük süre zarfında kurumlara zarar vermemek adına süreci sessizce bekledik. Partimizin önünü açmak için aday adaylığından feragat ettik. Bu süreci saygı çerçevesinde sürdürdük. Artık hakkımızı arama vaktinin geldiğini düşünüyorum. Biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı veya aday adayı değiliz. Yeniden aday olmamız içim bir karar çıkarsa da biz teşekkür ederek geri çevireceğiz. Bizi bir kere arayıp da 'Babadağ ile ilgili projeleriniz neler, kimlerle yola çıkacağız, nasıl bir çalışma yapacağız, gelin bu işi konuşalım' diyen olmadı. Ciddiye alınmadığımızı düşünüyorum. Ben İl Başkanına 1 haftadır ulaşamıyorum. Ben bunu ciddiyetsizlik olarak alıyor ve nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.
Son 1 haftadır Babadağ halkından yeniden göreve talip olması için ciddi bir talep geldiğini ve ekiplerine yönelik büyük teveccüh olduğunu kaydeden Başkan Atlı, başka bir partiden ya da bağımsız olarak seçime girip girmeyeceği hakkında önümüzdeki süreçte ekibiyle yapacakları görüşmelerin ardından bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi. - DENİZLİ
Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünde yer alacağı Yan Oda dizisinin çekimleri başlamadan kadrodan ayrıldı. Aksel, geçirdiği kaza sonrası bacağını kırdığı için projeden çekilirken Bozoğlu da şartlarda anlaşamadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Son Dakika › Politika › Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, CHP'den aday adaylığını geri çekti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?