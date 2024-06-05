Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Vali Ömer Faruk Coşkun'a 3 Boyutlu Tablo Hediye Etti - Son Dakika
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Politika

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Vali Ömer Faruk Coşkun'a 3 Boyutlu Tablo Hediye Etti

Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi kadınlarının el emeği olan 3 boyutlu Babadağ tablosu, Belediye Başkanı Murat Kumral tarafından Vali Ömer Faruk Coşkun'a hediye edildi. Ziyaret sırasında yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler aktarıldı.

05.06.2024 12:28
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Vali Ömer Faruk Coşkun'a ilçeye bağlı Mollaahmetler Mahallesi kadınlarının el emeği olan Babadağ'ın 3 boyutlu tablosunu hediye etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Babadağ Belediye Başkanı seçilen Murat Kumral, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u valilik makamında ziyaret etti. Vali Coşkun, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi. Babadağ Belediye Başkanı Kumral ise Vali Coşkun'a Babadağ ilçesinde devam eden yatırımlar ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaretin sonunda Denizli Sancağı önünde Vali Ömer Faruk Coşkun ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kumral, Vali Coşkun'a ilçeye bağlı Mollaahmetler Mahallesi kadınlarının el emeği göz nuruyla yaptığı 3 boyutlu Babadağ tablosunu hediye etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Kumral, "Denizli Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret ederek, Belediye çalışmalarımız ve Babadağ'ımız üzerine bilgi verdik. Valimize misafirperverliği için teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Vali Ömer Faruk Coşkun'a 3 Boyutlu Tablo Hediye Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Vali Ömer Faruk Coşkun'a 3 Boyutlu Tablo Hediye Etti - Son Dakika
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