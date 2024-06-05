Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Vali Ömer Faruk Coşkun'a 3 Boyutlu Tablo Hediye Etti

Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Vali Ömer Faruk Coşkun'a ilçeye bağlı Mollaahmetler Mahallesi kadınlarının el emeği olan Babadağ'ın 3 boyutlu tablosunu hediye etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Babadağ Belediye Başkanı seçilen Murat Kumral, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u valilik makamında ziyaret etti. Vali Coşkun, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi. Babadağ Belediye Başkanı Kumral ise Vali Coşkun'a Babadağ ilçesinde devam eden yatırımlar ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaretin sonunda Denizli Sancağı önünde Vali Ömer Faruk Coşkun ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kumral, Vali Coşkun'a ilçeye bağlı Mollaahmetler Mahallesi kadınlarının el emeği göz nuruyla yaptığı 3 boyutlu Babadağ tablosunu hediye etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Kumral, "Denizli Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret ederek, Belediye çalışmalarımız ve Babadağ'ımız üzerine bilgi verdik. Valimize misafirperverliği için teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ