Babasının mezarında saldırıya uğradı! Alparslan Türkeş'in kızından açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Babasının mezarında saldırıya uğradı! Alparslan Türkeş'in kızından açıklama var

Geniş Video İzle

Babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırıya uğrayan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş açıklama yaptı. Karanlıkta konuşan Türkeş, ''Arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Benim korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını hala anlamış değilim.'' dedi.

03.05.2025 22:30  Güncelleme: 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babası Alparslan Türkeş'in mezarı başında saldırıya uğrayan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş yaptığı açıklamada, "Arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Benim korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını hala anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

AYYÜCE TÜRKEŞ'E BABASININ MEZARI BAŞINDA SALDIRI

3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, korku dolu anlar yaşadı. Ayyüce Türkeş, mezar ziyareti sırasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı yapan Ülkü Ocakları üyesi olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayyüce Türkeş bir süre babasının mezarında abluka altında kaldı.

TÜRKEŞ'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Ayyüce Türkeş Taş babasının mezarı başında açıklama yaptı. Taş açıklamasında şunları söyledi: "Bugün 3 Mayıs Türkçüler Günü. Hepinizin Türkçüler Gününü kutluyorum. Bu vesileyle akşamüstü babamın mezarını ziyarete geldim.

"KORUMAMI VE ŞOFÖRÜMÜ YUMRUKLADILAR"

Geldim ve bir baktım, içeri arabayla sokmuyorlar. Yürüyerek indim. Ben içeri girebildim ama arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Benim korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını hala anlamış değilim. Burası bir mezar. Alparslan Türkeş'in mezarı, Türkiye'ye mal olmuş bir insandır. Herkes onu ziyaret edebilir.Hele Alparslan Türkeş'in siyaseten doğmasına sebep olmuş bir günde, 3 Mayıs Türkçüler Gününde herkes Alparslan Türkeş'i ziyaret edebilir.

"BU MEZARLA İLGİLİ SÖZ SAHİBİ TÜRKEŞ AİLESİDİR"

Kimse Alparslan Türkeş'in ve sevenlerinin arasına engel olamaz. Bu mezarda da kimsenin hakkı yoktur. Söz sahibi varsa bu mezarla ilgili, o da Türkeş ailesidir. Ben çok üzgünüm bunları yaşadığım için. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ve inşallah bu mezara gelen hiç kimse geri gönderilmez."

Babasının mezarında saldırıya uğradı! Alparslan Türkeş'in kızından açıklama var
Babasının mezarında saldırıya uğradı! Alparslan Türkeş\'in kızından açıklama var

Ayyüce Türkeş Taş, Alparslan Türkeş, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Adana, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Babasının mezarında saldırıya uğradı! Alparslan Türkeş'in kızından açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mesko Aljovic:
    Babanın kabahatlerini sana yüklemiş olabilirler..Ancak yine de kabul edilemez bir durum..Anne ve babaların hatalarını çocuklarına yansıtmamak gerekir.. 25 102 Yanıtla
    Tayfur KAPLAN:
    Hayırdır evlat??? Babasının ne kabahatini gördün. 7 2
    TÜRK İSLAM:
    Babasının hiçbir kabahati yoktur.haddini biş 5 1
  • Sk 06:
    demlenen tipler bohcalı parmağı var kesin 91 20 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu guruh kendini nasıl milliyetçi kabul ediyor ya utanmada yok. Bunların liderleri kadar mevluthanlar dönmedi ya .Erdoğan için o kadar şey söyleyip koltuğunun altına gir .Bunların yaptığını köyde yapsalar o köyün kahvesine sokmazlar böyle insanları. Birde kadına saldırıyorlar, sorsan senden benden delikanlılar. 62 14 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Apo itine sayın dendiğinde gıkı çıkmayanlar, Türkeşin partisine 9 ışığına ihanet edenler doğrular yüzlerine vurulduğunda çılgına dönüyorlar, bozkurtlara tasma vurmuşlar kimse sesini bile çıkaramıyor. 21 6 Yanıtla
  • TÜRK İSLAM:
    ÜLKÜCÜ ÜLKÜCÜNÜN KARDEŞİDİR ,DİYEN BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ İN KABRİNDE KIZI SALDIRIYA UĞRUYOR.... DEMEKKİ O KABİRDE SADECE BAŞBUĞ YATMIYOR.YANINDA KARDEŞLİK,VEFA,DOSTLUKTA YATIYOR.... MEKANIN CENNET OLSUN PEYGAMBER EFENDİMİZ KOMŞUN OLSUN BAŞBUĞUM 9 4 Yanıtla
  • abdurrahman giriş:
    Türkiye Türk olmak zor ezilen Türkler 11 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    beynı doldurulanlar kandırılanlar yapabılıyor ayrıca partı ıcınde gercek vede sahte kısıler sızabılıyor 9 3 Yanıtla
  • abdurrahman giriş:
    Türkiye de Türk olmak her geçen gün zorlaşıyor yazık 8 2 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    diyarbakırdan sevgi saygılar hiç bir kürt bir bayana saldırıyı kabul etmez çok geçmış olsun ayrıca türkeşın çizgisi belliydi kürt türk demez herkesle açık oturum yapar konuşurdu sorunları ALLAH mekkanı cennet eylesin 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:52:52. #7.12#
SON DAKİKA: Babasının mezarında saldırıya uğradı! Alparslan Türkeş'in kızından açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.