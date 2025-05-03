Babasının mezarında saldırıya uğradı! Alparslan Türkeş\'in kızından açıklama var

Babası Alparslan Türkeş'in mezarı başında saldırıya uğrayan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş yaptığı açıklamada, "Arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Benim korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını hala anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

AYYÜCE TÜRKEŞ'E BABASININ MEZARI BAŞINDA SALDIRI

3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, korku dolu anlar yaşadı. Ayyüce Türkeş, mezar ziyareti sırasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı yapan Ülkü Ocakları üyesi olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayyüce Türkeş bir süre babasının mezarında abluka altında kaldı.

TÜRKEŞ'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Ayyüce Türkeş Taş babasının mezarı başında açıklama yaptı. Taş açıklamasında şunları söyledi: "Bugün 3 Mayıs Türkçüler Günü. Hepinizin Türkçüler Gününü kutluyorum. Bu vesileyle akşamüstü babamın mezarını ziyarete geldim.

"KORUMAMI VE ŞOFÖRÜMÜ YUMRUKLADILAR"

Geldim ve bir baktım, içeri arabayla sokmuyorlar. Yürüyerek indim. Ben içeri girebildim ama arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Benim korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını hala anlamış değilim. Burası bir mezar. Alparslan Türkeş'in mezarı, Türkiye'ye mal olmuş bir insandır. Herkes onu ziyaret edebilir.Hele Alparslan Türkeş'in siyaseten doğmasına sebep olmuş bir günde, 3 Mayıs Türkçüler Gününde herkes Alparslan Türkeş'i ziyaret edebilir.

"BU MEZARLA İLGİLİ SÖZ SAHİBİ TÜRKEŞ AİLESİDİR"

Kimse Alparslan Türkeş'in ve sevenlerinin arasına engel olamaz. Bu mezarda da kimsenin hakkı yoktur. Söz sahibi varsa bu mezarla ilgili, o da Türkeş ailesidir. Ben çok üzgünüm bunları yaşadığım için. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ve inşallah bu mezara gelen hiç kimse geri gönderilmez."