Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Babil'de Haşdi Şabi üssünde meydana gelen patlama öncesinde ya da sonrasında Babil semalarında herhangi bir uçuş yapılmadığını duyurdu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil'de İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin Kalso askeri üssünde patlama meydana gelmiş ardından da yangın çıkmıştı. Olaya ilişkin resmi açıklama Irak Güvenlik Medya Ağından geldi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Babil kentinde yer alan ve Haşdi Şabi'ye ait Kalso Askeri Üssü'nde meydana gelen patlamada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü ve aralarında subayların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın 01.00 sıralarında gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin bulunduğu Kalso Askeri Üssü'nde önce patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı" denildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, "Babil ve diğer bölgelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yayılmadan kontrol altına alındı" ifadelerine yer verildi.
Olaya ilişkin soruşturma için Yüksek Teknik Komisyonun oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "İlk veriler ve Irak'taki Koalisyon Güçleri ile ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda patlama sırasında herhangi bir uçuşun yapılmadığı bildirildi. Irak Hava Kuvvetleri Komutanlığı radar incelemeleri sonucu elde edilen verilere göre de patlama öncesinde ya da sonrasında Babil semalarında herhangi bir uçuş yapılmamıştır" açıklaması yapıldı. - BAĞDAT
Son Dakika › Politika › Babil'deki patlama öncesinde veya sonrasında uçuş yapılmadı - Son Dakika
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