Bahçeli: Akşener'in partinin başında olması gerektiğini düşünüyorum

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

MHP Lideri Bahçeli Devlet Bahçeli Ramazan bayram namazı sonrası MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli mezar başında kendisini bekleyen partililerle bayramlaştıktan sonra Türkeş'in kabrine beyaz ve kırmızı karanfil bıraktı. Ardından Bahçeli mezara bakır ibrikle su döktü.

Mezar ziyaretinin ardında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bahçeli, "Aritmetikte 4 işlem vardır. Biri toplama, biri çıkarma, biri çarpma ve diğeri de bölme işlemidir. Çıkarma ve bölme azaltır çarpma ile toplama büyütür. O sebepten dolayı Türkiye'nin birliğe çok ihtiyacı vardır. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı sonra da ülkeye siyasi istikrarı getirerek güçlü Türkiye'nin yükselişine katkıda bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında kongrelerin parti içinde ayrılmalara neden olduğunu belirten Bahçeli, her seçim mağlubiyeti sonrası parti içinde suçlular aranacağını ifade etti. MHP içinden ayrılan kişilerden İYİ Parti'nin kurulduğunu hatırlatan Bahçeli, seçimler sonrasında ortaya çıkana birinci anlayışın partiyi bölmek olduğunu ve sonucunda siyasi istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi.

"Akşener hanımefendinin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında olması gerektiğini düşünüyorum"

MHP'nin, yıllardır ulu çınar gibi ayakta kaldığını ifade eden Bahçeli "Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin haberlerini görüyorum. Bizden ayrılmış bir grup arkadaşlar İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasını düşünmekteyim. MHP 55 yıllık siyasi hayatında bu tür davranışları yaşamıştır. Sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Basından takip ettiğim kadarıyla İYİ Parti'de önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Küsmeler kırılmalar partide ayrışmaya neden olabiliyor. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe yönelik güçlü bir Türkiye için siyasi partilerin de güçlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - ANKARA