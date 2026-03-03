Bahçeli: 'Ankara'dan Bakmalıyız' - Son Dakika
Bahçeli: 'Ankara'dan Bakmalıyız'

03.03.2026 13:55
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin stratejik merkezinin Ankara olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz yeryüzüne Ankara'dan bakmak zorundayız. Başka başkentlerin veya merkezlerin çekim alanına kapılarak yapacağımız yorum ve yaklaşımları savunmak, düşürülmek istenen küresel tuzaklar için bir bahane yaratacaktır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, tarih boyunca toplumların farklı saiklerle kitleler halinde kendisine coğrafya aradığını, bu tür toplu yönelişin yalnızca doğru zamanda değil, doğru yöntemlerle de olması gerektiğini söyledi.

Asırlar süren yerleşimden sonra Osmanlı'nın küçülmeye başladığı dönemde de Anadolu'nun, "asla terk edilmeyecek ana yurt" olduğunu aktaran Bahçeli, "Bu ana yurt politiğinin önünü açacak Terörsüz Türkiye hedefidir." dedi.

Cumhuriyet'in ve "siyasi başkent Ankara'nın" bin yıllık Anadolu'daki Türk jeopolitiğinin hem gereği, hem muhteşem anısı, hem de mükafatı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türk milliyetçisi olarak" yüreklerinin bir parçasının soydaşları ve din kardeşlerinin bulunduğu her yerde attığını ifade etti.

Bugün kendi kaynaklarından yükselen, kendi beşeriyetinden kuvvet bulan ve yüksek caydırıcı gücüyle kötü niyetleri durduran Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına işaret eden Bahçeli, "Elbette, bütün çabalara ve iyi niyete rağmen her sorunun çözülmüş, insanımızın devletinden beklediği her talebin karşılandığını ileri sürecek değiliz. Ancak hayatın meşgalesi içinde bunlar da vardır ve olması da hem demokratik, hem insani, hem de siyasi bir realitedir. Doğal karşılamak lazımdır. İhtiyaçların sonsuz, kaynakların yetersiz olduğu denklemde pek tabii toplumun beklentileri makul hamlelerle karşılanmalıdır." diye konuştu.

Osmanlı'nın son yüzyılında coğrafyasının küçülmesine bağlı şekilde politiğini de değiştirmek mecburiyetinde kaldığına işaret eden Bahçeli, "Bizler onları, 'Neden savunmadılar? Neden direnmediler? Neden doğru okumadılar?' diye asla ve asla suçlayamayız. Dönemin şartlarında yapılması gereken her kahramanlığı ve direnci göstermiş olmalarına rağmen coğrafyalarının elden çıkmasını önleyememişlerdi. Bu muhteşem kadro, yeni şartların gerektirdiği ve gerektireceği ortamı doğru okuyup dönemin en gerçekçi yorumunu yapmayı başarmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli birlik ve kardeşliğimizi gözü kara biçimde savunmaktan başka seçeneğimiz yoktur"

Tarihin, yanlış zamanda doğru adım atanlarla, doğru zamanda yanlış adım atanların yaşadığı hezimetler ve yıkımlara şahitlik ettiğini söyleyen Bahçeli, bir yanlışın bütün doğruları götürdüğü stratejik hesapta, doğru adımın doğru zamanda atılabilmesinin önemini vurguladı.

Doğru zaman ve doğru adımın doğru bir denklem içinde işlemesiyle Atatürk'ün Hatay'ı Fransızlardan silah atmaya gerek kalmadan ana vatana kattığını anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sözlerimden, sınırların ötesinde kalmış milli gerçeklerimizin ve milli varlığımızın ihmal edilmesi gibi bir sonuç çıkartılmasını istemem. Kültürel anılarımızın hala taze olduğu, beşeriyetimizin hala yaşamaya devam ettiği bu topraklar ve insanlar ile bir gün yeniden kucaklaşma hayalini kurmak çok değerli ve tutkumuzdur. Ancak sanki hiç kaybedilmemiş gibi davranarak bir devletin siyasi ve felsefi sıklet merkezini hayali noktalar üzerinden okuyup değiştirmeye çalışmak başka bir şeydir."

Ankara'nın yalnızca yönetim merkezi değil, aynı zamanda Anadolu jeopolitiğinin gerçeğinden doğmuş stratejik merkez olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Şartlar bir gün başka coğrafyaları yönetme imkanı verirse o anın koşullarına göre yeni bir jeopolitik oluşturma fırsatı doğabilir. Bugünkü gerçekler bize istesek de istemesek de hesaplarımızı ve adımlarımızı başka başkentlerden bakarak çözme imkanı vermemektedir. Biz yeryüzüne Ankara'dan bakmak zorundayız. Başka başkentlerin veya merkezlerin çekim alanına kapılarak yapacağımız yorum ve yaklaşımları savunmak, düşürülmek istenen küresel tuzaklar için bir bahane yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ve Türkiye'nin güvenliğini "her şeyin önünde ve üstünde" gördüklerini vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin mevcut ağırlığıyla bölgesindeki mazlumların güvencesi olduğunu bildirdi.

Öncelikle Türkiye'nin güvenliği, bekası, iç barış ve huzur ortamının müdafaa edilmesi gerektiğini bildiren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefiyle yapmak istediğimiz de tam budur. Dünyaya Ankara'dan bakmaktan, milli birlik ve kardeşliğimizi gözü kara biçimde savunmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bölgesel ve küresel sorun alanlarına karşı barışçıl, insani, vicdan temelli ve ahlaki tutarlılığın izdüşümünde yaklaşmanın dışında bir diğer tercihimiz söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

İran'a yapılan "mütehakkim ve mütecaviz saldırıları" kınayan Bahçeli, Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların son bulmasını, "küresel güçlerin dolduruşuna gelerek ilerletilen" savaş ve çatışmaların yerini barış ve sükunet ortamına bırakmasını diledi.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ankara, Son Dakika

